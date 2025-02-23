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    引用郭靖台詞！訪中國將嚴審 饒慶鈴認「為國為民，俠之大者」

    饒慶鈴以小說內容回應，自己所為是在造福台東。（記者劉人瑋攝）

    饒慶鈴以小說內容回應，自己所為是在造福台東。（記者劉人瑋攝）

    2025/02/23 21:59

    〔記者劉人瑋／台東報導〕國民黨籍台東縣長饒慶鈴今年1月率團赴中國，卻未事先報備與中國國台辦主任宋濤會晤，陸委會日前表明主管機關將做適當處置。知情官員受訪指出，饒慶鈴之後在台東縣長任內赴中國申請案都會嚴審。饒慶鈴今回應，此舉是「為國為民，俠之大者」，並不多做回應。

    「為台東農民爭生路」

    透過幕僚，饒回訊：「為國為民、俠之大者。我饒慶鈴本著良心做事，對得起中華民國、對得起台東縣民，在兩岸交流困境中為農民爭取一條生路何錯之有？若中央政府有更好的方式，我願意追隨。」

    而針對先前中央曾提及，饒慶鈴事前填報不確實，就算當初填寫申請表時確實沒有這場會晤，饒也沒有抓緊時間變更行程，似乎是認為饒應要迴避非行程上的見面。

    金庸武俠小說《神鵰俠侶》中，曾描寫守衛襄陽城的大俠郭靖。小說中，郭靖被蒙古人收養，還差點變「成吉思汗」（鐵木真）的駙馬，但他出自宋朝、為防蒙古人暴虐殺害漢人而與之決裂。楊過欲刺殺郭靖前，郭靖說出「為國為民、俠之大者」，指自己被稱為「大俠」，保家衛民才是成為俠客的重要大事。

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