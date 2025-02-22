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    教育部禁中國統戰部大學 家長團體：支持保護我國學生

    教育部禁止與中國統戰部大學交流，並不承認該3校學歷。家長團體魯冰花教育智庫執行長吳福濱（右）今發聲明表示，家長團體支持教育部長鄭英耀（左）嚴管以保護我國學生。 （吳福濱提供）

    教育部禁止與中國統戰部大學交流，並不承認該3校學歷。家長團體魯冰花教育智庫執行長吳福濱（右）今發聲明表示，家長團體支持教育部長鄭英耀（左）嚴管以保護我國學生。 （吳福濱提供）

    2025/02/22 11:41

    〔記者林曉雲／台北報導〕中國統戰部直接管轄華僑大學、廣州暨南大學及北京華文學院，教育部明文禁止我國大學及高中職與該3校交流合作，且不承認這3校的學歷。家長團體魯冰花教育智庫執行長吳福濱今發聲明表示，家長團體支持教育部不採認中國3校的學歷。

    吳福濱表示，從高教交流角度來看，我國學生成長於自由民主的社會，到中國就讀一般大學，即使社會制度不同，只要是對等交流，不致於讓家長有太多壓力，但近幾年中國大學生到台灣就讀交流，從慢慢減少，到完全停止，已喪失對等的意義，台灣少子化非常嚴重，招生困難下，大學生卻大量流失到中國，原因值得探究。

    吳福濱指出，中共統戰部管轄的廣州暨南大學和華僑大學等校採單獨聯合招生，鎖定台灣學生持學測成績皆可進入，並提供豐厚獎學金、首年全免學費等優惠措施，在部分台商及小紅書推波助瀾下，目前廣州暨大已有1500位台灣學生，福建華僑大學也有600位台灣學生，這些學生所接受的教育具有統戰目的，台灣家長深為憂心，擔心將來會成為被中共利用之人。

    吳福濱表示，教育部不只是要禁止交流和不採認學歷，亦應儘快研擬出協助轉學等措施細節，身為家長團體，支持教育部對該3校採取的嚴管措施，以保護台灣的學生免於被統戰。

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