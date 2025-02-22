民進黨支持度2民調1領先1墊底 黃暐瀚：投票才能知道真實民意

資深媒體人黃暐瀚分享本月的2份民調，並指在2份民調中民進黨分別為三黨最高及三黨最低，對於結果剛好相反，黃暐瀚也說「到底真實的民意為何？只能等真正的投票，正式對決！」圖為兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

2025/02/22 09:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期大罷免浪潮四處延燒，資深媒體人黃暐瀚分享本月的2份民調，並指在2份民調中民進黨分別為三黨最高及三黨最低，對於結果剛好相反，黃暐瀚也說「到底真實的民意為何？只能等真正的投票，正式對決！」

黃暐瀚在臉書發文指出，大罷免即將來襲，不過2月有2份針對罷免的民調，調查結果差異頗大。他表示根據TVBS在2月11日至18日進行的民調顯示，國民黨的支持度為41%，民眾黨33%，民進黨則是墊底只有28%。

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不過根據鏡電視的民調則顯示，民進黨支持度為45.1%，國民黨31.6%，民眾黨28.4%。黃暐瀚表示，「民進黨立委的支持度，在鏡電視民調是『三黨最高』；而TVBS民調中，民進黨立委的支持度，則為『三黨最低』」。

對於2份民調結果差很多，黃暐瀚也說「到底真實的民意為何？只能等真正的投票，正式對決！」

另外，黃暐瀚也分享另外2份在1月進行的民調。其中台灣民意基金會在1月12日至14日進行的民調指出，在政黨認同調查上民進黨有43.9%，國民黨則是30.9%。至於美麗島電子報在1月15日至17日的政黨傾向調查則顯示，民進黨有33.9%，國民黨17.9%，民眾黨8.7%。

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