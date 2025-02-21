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    傅崐萁赴港見親中議員 陳柏惟爆：國民黨港澳支部已被中共滲透

    立法院榮譽顧問陳柏惟爆料，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（見圖）於朝野協商期間，偷偷赴港會見親中派議員。（資料照）

    立法院榮譽顧問陳柏惟爆料，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（見圖）於朝野協商期間，偷偷赴港會見親中派議員。（資料照）

    2025/02/21 23:52

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立法院黨團總召傅崐萁在朝野協商期間神隱，自稱「重感冒在家休養調整」，但立法院榮譽顧問陳柏惟拿出國民黨港澳支部提供的影片爆料，其實傅崐萁是赴香港會見親中派議員，而影片提供者是想警告台灣人民，所謂的「國民黨港澳支部」其實早已被中共滲透。

    陳柏惟在民視節目《台灣最前線》說，港府全面實施國安法之後，局面已變成「只有配合共產黨的國民黨才能夠生存」。例如去年12月9日曾與傅崐萁會面的國民黨港澳支部委員林俊嘉，他另一個身分就是香港西貢區的委任議員，是共產黨的認同者，所以才能夠在檯面上服務，因此，香港國民黨「早已投誠共產黨」。

    陳柏惟又說，傅崐萁這次去香港聲稱是幫台灣拚觀光，但事實上只是香港國民黨跟台灣國民黨的互利互惠而已，老百姓並不會從中得益，況且近幾次傅崐萁赴港已不再與中聯辦、港澳辦或國台辦人士見面，這說明他只要與中間人碰面，就可以得知共產黨希望香港或台灣做什麼，這個才是爆料者希望台灣社會認知到的事。

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