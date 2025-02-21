立院開議前赴港領旨「代表台灣中央政府」？傅崐萁這麼說

傅崐萁今天參加花蓮國民黨新春團拜，針對「代表台灣中央政府」說詞，他強調自己身為國會議員，到哪裡都代表中央政策。（記者花孟璟攝）

2025/02/21 13:32

〔記者花孟璟／花蓮報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁在立院25日開議前，到香港參加旅遊博覽會，宴席時自稱「代表台灣中央政府」、與多名香港親中派議員同桌，被批「開會前赴港領旨」。傅崐萁今天上午出席國民黨花蓮新春團拜時前表示，他身為中華民國國會議員，到哪裡都代表中央政策，知道政府需要怎樣的政策才能迎接香港觀光客，還轉個彎批「民進黨如果不歡迎香港客來台，可以公開宣布給全世界知道」。

傅崐萁18日稱病缺席朝野協商，18日晚間自拍健身照片貼臉書，強調自己在家休養調整，但當晚就搭機前往香港，率花蓮觀光業者及鄉鎮長參加香港旅遊博覽會，自稱「代表台灣中央政府」要跟香港合作，被諷「去中國領旨」；晚間還在香港百樂金宴會廳晚宴，傅崐萁所坐的主桌有多名香港親中派議員等「愛國者」，昨晚回到花蓮，在機場被嗆「中國的走狗」！

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針對外界批評赴香港自稱「代表中央政府」，傅崐萁強調，他身為中華民國的國會議員，「到哪裡都是代表中央的政策」，台灣的觀光發展本來就是由中央來擬定的，身為中央監督的國會議員，當然要讓全世界的觀光客走進台灣，需要怎麼樣的觀光政策來支持，才能夠讓世界的觀光客走進台灣。

傅崐萁也嗆，如果卓榮泰院長、賴清德總統、民進黨敢公然宣布不支持香港觀光客到台灣來，請你們勇敢的告訴全世界，不要在這裡遮遮掩掩、關起門來四處詐騙自己的國人鄉親。他強調，香港客一直都是各縣市熱切歡迎的觀光客，台灣也熱切歡迎所有全世界的好朋友，他要再次呼籲民進黨政府，不要以井觀天，不要做被世界摒除在外的小國寡民，開大門走大路，台灣的觀光產業才能夠蓬勃的發展

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