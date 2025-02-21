新北市議會國民黨團幹部交接 侯友宜談財劃法：將用於基建、社福

國民黨新北市議會黨團幹部今（21）日舉行交接典禮，國民黨團書記長職責由陳偉杰交棒王威元，副書記長蔡淑君、江怡臻、呂家愷交棒議員游輝宂、蔡健棠、黃心華，財務長白珮茹交棒議員陳家琪。（記者黃子暘攝）

2025/02/21 13:22

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨新北市議會黨團幹部今（21）日舉行交接典禮，黨團書記長陳偉杰交棒新任書記長王威元，市長侯友宜致詞表示，今、明2年對新北市而言是關鍵一年，他會在任內將該擘劃完畢的都擘畫完成，今年財政收支劃分法修法通過，新北究竟拿到多少補助，還是要等錢發下來才會知道，這些錢一定都會用在基礎建設、社會福利等。

侯友宜、新北市議會議長蔣根煌、國民黨立委廖先翔、葉元之、市議會民進黨團與無黨團結聯盟議員、國民黨副主席連勝文、新北市國民黨部主委黃志雄等人出席交接活動。蔣根煌、黃志雄、連勝文都對新任幹部獻上祝賀，勉勵黨團持續反應民意、監督市政、協助議事順暢。

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致詞時，侯友宜提及財劃法修法表示，究竟新北可以多領多少補助，要等錢真正下來才會知道，感謝所有挺身支持修法的立委，修法過程中有諸多聲音、想法，不過對新北而言，這些錢一定會用於基礎建設、加強社會福利等，今年新北市府預算也要請市議會多多支持；侯友宜也稱讚，市議會國民黨團由年輕團隊組成幹部，針砭、回應時事速度都很迅速，更能為不公之事仗義執言，認真為建設努力，就是國民黨的服務態度。

陳偉杰指出，感謝黨團協力，使他實踐就任時許下要帶黨團進步、改革的諾言，祝福接任的王威元面對不同政黨的競爭和市政推動的各項考驗，都能帶領黨團繼續發展，卸任書記長，議員職責仍在，未來他會持續推動建設與民生議題，為新北市民創造更幸福的生活。

王威元則說，財劃法修法後，新北市可能會新增374億的經費，但中央是否會藉故縮減計畫補助的款項，市府仍須嚴陣以待，黨團支持市府將款項優先拿來從事基礎建設；此外，新北市面臨超高齡化的現實考驗，呼籲市府充分顧及到超高齡化、少子化的社會和產業需求，成立「長照處」，照顧好現有的孩子。

國民黨團書記長職責由陳偉杰交棒王威元，副書記長蔡淑君、江怡臻、呂家愷交棒議員游輝宂、蔡健棠、黃心華，財務長白珮茹交棒議員陳家琪。

國民黨新北市議會黨團幹部今（21）日舉行交接典禮，國民黨團書記長職責由陳偉杰交棒王威元，副書記長蔡淑君、江怡臻、呂家愷交棒議員游輝宂、蔡健棠、黃心華，財務長白珮茹交棒議員陳家琪。（記者黃子暘攝）

國民黨新北市議會黨團幹部今（21）日舉行交接典禮，侯友宜談到財劃法修法時表示，究竟新北可以多領多少補助，要等錢真正下來才會知道，感謝所有挺身支持修法的立委。（記者黃子暘攝）

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