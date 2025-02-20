藍批文總執委是綠營酬庸 石明謹傻眼：無給職還要幫募款

石明謹成為新任文總執委。（資料照）

2025/02/20 22:47

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中華文化總會日前改選執行委員，聯電創辦人曹興誠、台南藝大教授楊力州、知名球評石明謹等人名列其中，藍營和部分媒體跳出來痛批文總成為執政黨勢力延伸的工具和宣傳機器，淪為「綠友友基地」，還有人酸這樣的名單根本是綠營酬庸。對此，石明謹今天（20日）直呼可笑，因為文總執委不但是無給職，還要繳會費、幫忙募款，何來酬庸之說？

文總日前改選執委名單曝光，包括曹興誠、楊力州、石明謹等近期公開挺罷免的人物獲選，在野陣營指稱這次改選動作是明目張膽安插、酬庸挺綠的人，國民黨主席朱立倫今天更稱自己感到遺憾，文總應該真正從事文化復興工作，但今天變成一個完全搞政治、搞罷免或反中華的文化總會，變成一個綠營的「綠友友基地」。

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對此，石明謹下午在臉書發文，「文化總會的慣例是總統兼任會長，只有劉兆玄曾經以行政院長的身份兼任，所以選舉時會長所屬的黨派會比較多人當選，可說是必然的結果，說明目張膽不是廢話嗎？從我自由的燈塔、人類的救星、民主的長城、偉大的領袖蔣公介石開始都是明目張膽啊！」

他接著說：「雖然會長由總統兼任，但執行委員還是要經過選舉，所以不是全部成員都是總統派系，既然報導提到曹興誠當選，但是怎麼沒有提徐旭東（遠東集團董事長）也當選、黃崇仁（力積電創辦人）也當選、許勝雄（中國生產力中心董事長）也當選，是把他們當塑膠嗎？還有上一任的王金平難道也是綠友友嗎？」

石明謹表示，「其實很多在文總的文化圈前輩，雖然不免有些色彩（人怎麼可能沒有色彩呢？）但是這幾位長期受到跨黨派民眾的支持，例如唐美雲、李永豐、朱宗慶，我覺得他們對文化的貢獻無庸置疑。還有人說這個執行委員是酬庸，但是這是無給職啊！不但無給還要繳會費，還要幫忙募款，酬庸個屁，去開會連停車費都不能折抵哭哭。」

他繼續說道：「我是挺罷免沒錯啦！但是我是挺所有的罷免，包括過去罷免韓國瑜、陳柏惟、王浩宇，這次罷免吳沛憶、吳思瑤，我都支持提出罷免的團體行使合法的公民權，至於罷免會不會通過，那是各選區選民的判斷問題。」

最後石明謹透露自己參與文總選舉的理由，「只有一個，音樂界、文學界、藝術界、演藝界都可以有文化代表，運動界為什麼沒有？運動也應該是一種重要的全民文化。」

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