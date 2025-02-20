曹興誠當選執行委員 朱立倫酸中華文化總會成「綠友友基地」

國民黨主席朱立倫。（國民黨提供）

2025/02/20 10:30

〔記者施曉光／台北報導〕針對中華文化總會日前改選執行委員，聯電創辦人曹興誠名列其中，國民黨主席朱立倫今早受訪表示，他感到非常遺憾，原本中華文化復興總會就應該真正從事文化復興工作，但今天變成一個完全搞政治、搞罷免或反中華的文化總會，變成一個綠營的「綠友友基地」，讓民眾無法接受，他還說，民進黨已經搞爛了很多台灣的文化，不要再讓中華文化復興總會變成他們搞爛台灣文化的基地。

立法院國民黨團首席副書記長羅智強則酸說，曹興誠進入中華文化總會蠻符合民進黨的文化，曹興誠最近引起的風波，有人說應該讓曹進入「道德重整委員會」，而文總的全名是中華文化總會，前身是復興中華文化運動，要弘揚禮義廉恥、四維八德等價值，顯然曹興誠最近的風波看在民進黨眼中，可能非常符合民進黨的價值，民進黨把這個所謂「道德典範人物」請到文總，真的太符合民進黨的道德標準。

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羅智強還說，賴清德總統是文化總會會長，以會長之姿，請了一堆實際推動大罷免的人，把文化總會變成罷免總部，他奉勸賴清德不需要再演了，繼續與立法院民進黨團總召柯建銘唱雙簧。

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