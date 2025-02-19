英國會議員：支持台灣與民主夥伴 共同反制威權趁隙而入

國安會秘書長吳釗燮昨晚宴英國國會「台英國會小組」共同主席柴萍恩（Sarah Champion）乙行。（國安會提供）

2025/02/19 19:01

〔記者陳昀／台北報導〕國安會今發新聞稿指出，國安會秘書長吳釗燮昨晚宴英國國會「台英國會小組」共同主席柴萍恩（Sarah Champion）一行，柴萍恩會中表示，她深切體會中國藉發展之名，在全球擴張影響力所造成的種種問題，她支持與台灣等民主夥伴共同研議反制之道，阻絕威權勢力趁隙而入，並支持與台灣等民主夥伴共同研議反制之道，阻絕威權勢力趁隙而入。

國安會指出，吳釗燮昨晚宴英國國會「台英國會小組」共同主席柴萍恩乙行，雙方就深化台英關係及團結民主夥伴對抗威權主義擴張等議題深入交換意見，吳釗燮感謝柴萍恩率跨黨派國會議員訪台，以具體行動展現英國國會對台灣的堅定支持。

請繼續往下閱讀...

吳釗燮表示，面對中國、俄羅斯等威權國家近年加大軍事協作，並透過法律戰、認知戰等手段遂行威權擴張，台灣將秉持理性、負責任且不挑釁的態度沉著因應，持續強化國防與社會的韌性，也將堅定與英國等民主夥伴站在一起，共同捍衛自由、民主、人權等普世價值。

吳釗燮說明，賴總統日前提出「全球半導體民主供應鏈倡議」，旨在結合台、美、英、荷、日等民主國家各自在半導體供應鏈上不同的優勢，藉以強化民主陣營的供應鏈安全，期待訪賓返國後為我發聲，支持英國與我合作推動該倡議。

柴萍恩表示，當前全球民主確實面臨來自威權國家的嚴峻威脅，她擔任英國下議院「國際發展委員會」主席多年，深切體會中國藉發展之名，在全球擴張影響力所造成的種種問題，她支持與台灣等民主夥伴共同研議反制之道，阻絕威權勢力趁隙而入。

柴萍恩強調，英國也清楚中國藉曲解聯大第2758號決議遂行法律戰的企圖，除了下議院在去年11月通過友台動議，指出該決議未確立中華人民共和國對台灣的主權，也未提及台灣在聯合國的地位，英國外交部副大臣Catherine West更明確表示，扭曲該決議有違台灣人民、英國及全球的利益，英方強烈反對。

訪團尚包括英國國會上議院議員浦維司（Lord Purvis of Tweed）勳爵、下議院議員史班瑟（Ben Spencer）、杜麗茉（Helena Dollimore）、羅諾雅（Noah Law）及黎德（David Reed）；國安會徐斯儉、林飛帆兩位副秘書長及外交部歐洲司司長黃鈞耀也參與了該場餐會。

國安會秘書長吳釗燮昨晚宴英國國會「台英國會小組」共同主席柴萍恩（Sarah Champion）乙行。（國安會提供）

國安會秘書長吳釗燮昨晚宴英國國會「台英國會小組」共同主席柴萍恩（Sarah Champion）乙行。（國安會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法