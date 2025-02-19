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    劉彥澧打德州撲克延燒 中市府：政務人員14天休假類似勞工特休假

    劉彥澧被爆蹺班打德州撲克，引發外界批評，劉彥澧昨晚請辭獲准，（翻攝自臉書）

    劉彥澧被爆蹺班打德州撲克，引發外界批評，劉彥澧昨晚請辭獲准，（翻攝自臉書）

    2025/02/19 12:49

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨立委徐巧芯的丈夫、台中市府研考會主委劉彥澧昨日被爆蹺班打德州撲克，引發外界批評，劉彥澧昨晚請辭獲准，資深媒體人周玉蔻PO文指出疑點指政務官沒有特休假、德撲並非國際體育總會認證競技，且常牽涉賭博，對此，市府表示，政務人員或民選地方行政機關首長每年至少有休假14天，性質類似勞工的「特休假」。

    劉彥澧昨天出面澄清是請假參加合法運動競技錦標賽，強調是請特休假參加德州撲克合法運動競技錦標賽，之前參加過10餘次，大部分都是利用假日或下班時間，約有1、2次是請特休假，但外界質疑聲浪不斷，晚間請辭獲准。

    對於外界質疑，政務官根本沒有特休假，對此，中市人事處今說明，政務人員或民選地方行政機關首長每年至少有休假14天，性質類似勞工的「特休假」，依據公務人員請假規則第10條第3項規定，名稱為「休假」。

    針對德撲是否為合法運動競技，體育署表示，即使國際撲克競技總會（International Federation of Match Poker，IFMP），官網顯示撲克競技有融合德州撲克。但體育署強調，華人德州撲克競技台灣百萬大賽非IFMP所授權賽事。另外，IFMP非國際奧會承認之國際組織，且德州撲克常牽涉賭博，因此非體育署輔導之運動種類範疇。

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