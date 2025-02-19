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    陳重文遭判刑後持續接標案 北市環保局：無量身訂製採購案

    國民黨台北市議員陳重文。（資料照）

    國民黨台北市議員陳重文。（資料照）

    2025/02/19 10:52

    〔記者林承鴻／台北報導〕國民黨台北市議員陳重文涉台智光弊案，去年底遭判8年6月徒刑。本報記者追查發現案外案，陳重文疑利用職權索資、施壓公務員，其所成立處理環保堆肥、廚餘等業務的「立展農業科技公司」過去3年共承接台北市政府5筆標案，金額達3060萬餘元，直到今年1月16日又得標一案。

    台北市環保局今（19）日表示，該案並無量身訂製採購案的情事，為捍衛清白，主動提出移請政風調查。台北市長蔣萬安今天上午出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」記者會前受訪表示，該案會送政風調查來釐清事實，希望勿枉勿縱。

    台北市環保局表示，有關媒體報導「立展農業科技股份有限公司」承攬垃圾焚化廠廚餘破碎脫水及堆肥勞務採購案一事，環保局說明該勞務採購案是評選案，外部評選委員占多數，經評選委員會評選出最優勝廠商，並無量身訂製採購案的情事。環保局強調，同仁為捍衛自身清白，主動提出移請政風調查。

    環保局說明，該勞務採購案均是經評選程序，由評選委員會評選出最優勝廠商後，續依議價程序決標，並無價高者得標問題。環保局指出，立展公司曾於2024年參與「113年度廚餘固渣產製堆肥委託勞務案」採購招標，因文件不符合規定而未得標。

    台北市長蔣萬安19日上午出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」記者會表示，該案會送政風調查來釐清事實。（記者林承鴻攝）

    台北市長蔣萬安19日上午出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」記者會表示，該案會送政風調查來釐清事實。（記者林承鴻攝）

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