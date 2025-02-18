要信誰？韓國瑜說出國、傅崐萁稱在家 林俊憲：2人可信度一樣低

林俊憲眼尖發現傅崐萁戴的口罩根本沒拉開，質疑是擺拍。（圖翻攝自傅崐萁臉書）

2025/02/18 23:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁昨（17日）臨時缺席藍營的記者會，對外宣稱得重感冒；今天（18日）缺席朝野協商，立法院長韓國瑜卻稱他是「出國」，還有消息傳出他又偷偷跑到香港。不過今晚傅崐萁在其個人臉書PO出健身照，宣稱自己在家「休養調整」，民進黨立委林俊憲忍不住吐槽：「到底該相信誰？況且這兩個人講話可信度根本一樣低，更難選了。」

傅崐萁昨天原定出席藍營智庫舉辦的能源政策記者會，卻臨時缺席，黨團書記長王鴻薇宣稱總召重感冒。今天韓國瑜針對總預算案召開朝野協商，傅崐萁也是不見蹤影，韓國瑜卻表示他現在人不在國內，有特別請假出國。傍晚，積極參與花蓮罷免傅崐萁行動、在地知名海鮮餐廳「龍哥斯特」主廚曾璽文爆料，傅崐萁又跑去香港。

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不過傅崐萁今晚突然在臉書PO出自己戴著口罩做重訓的照片，宣稱「連續幾天的濕冷天氣讓人倍感疲憊，崐萁也因重感冒而全身無力，在家休養調整。今天終於感覺好多了！早上跑了一些行程，下午趕緊來點低強度運動，讓自己重拾戰力，準備回到立法院繼續為人民打拚！」貼文通篇沒有回應或證實去香港的消息，內容也沒有提到出國，反倒聲稱自己「在家休養調整」，究竟是韓國瑜搞錯？還是傅崐萁在說謊？引發討論。

對此，林俊憲在臉書發文吐槽：「下午我質疑傅總召為何昨天重感冒、今天就出國缺席朝野協商？晚上他就發了這張照片，而且，他聲稱是『在家休養調整』。那為什麼下午韓院長要說你出國了呢？到底該相信誰？況且這兩個人講話可信度根本一樣低，更難選了。」

林俊憲還眼尖發現，傅崐萁戴的口罩並沒有完全拉開使之與面部完全貼合，質疑是在擺拍，「還是提醒一下傅總召，想表達感冒方法有很多，但重訓時戴口罩並不是其中一種，高強度運動時，維持呼吸順暢比較要緊。最後，要戴口罩擺拍前，先把口罩拉開啦！」

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