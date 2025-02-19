藍營拿曹興誠「不雅照」丟AI檢測 冏星人揭真相：下三濫！

曹興誠近日被爆出有中國小三，還有不雅照外流，讓藍白粉群起嘲諷。（資料照）

2025/02/19 00:44

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕親藍名嘴謝寒冰17日爆料罷免藍委徐巧芯領銜人、前聯電董事長曹興誠在中國婚外情，還公開私密照，藍營有人拿照片去做AI檢測，卻顯示「AI成份近於0」，以此作為不雅照為真的證據。對此，知名知識型網紅「冏星人」直呼可笑，因為假圖不一定是AI製作，也有可能是修圖軟體Photoshop拿照片去「改頭換面」，拿原本就是真實的照片丟AI檢測，自然會顯示「AI成份近於0」。

冏星人18日在臉書發文聊到曹興誠與小三不雅照的真實性，「用錯誤的工具，當然會得到錯誤的結論。本來不想管這事，昨晚看到藍營拿工具去做AI檢測，當成曹董的不雅照片為真實的證據，煽動群眾嘲笑和謾罵，我哭笑不得。曹董都77歲了，不明技術細節，以為那是AI製作，其實根本不用，拿Photoshop或其他編輯圖和換臉的工具就可以，嚴格說來叫『改圖』、『P圖』，不是『AI圖』，這個技術20多年前就有，就是很多瑟瑟（色色）人喜歡的『移花接木』。」

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她接著說：「你把一張真實照片的裸體，接上另外一張真實照片的大頭，丟給AI檢查，它當然會說『AI成份近於0』。不信，我就測給你看啊。」冏星人以自己的2張照片做實測，把其中一張臉接到另外一張照片裡，再拿去給AI內容檢測模型「Hive Moderation」測，結果是「AI生成只有0.4%」，「廢話，不是 AI 做的，是Photoshop改的嘛！那所以就代表我的照片沒有被換臉嗎？欸，我才親手換過的！」

冏星人表示，「既然是『改圖』，要怎麼辨別？我認真試了線上號稱能辨別照片是否P過的App和網站，第一個網站叫『Fake Image Detecto』，這個工具會找軟體簽名和掃描噪點，它辨別曹董的照片有10%左右被編輯。可是我用自己的清晰照片給它測，卻有25%的編輯成分，明明沒有開任何濾鏡，原相機直出。」

她繼續說道：「另外，（曹興誠與小三）『擁吻』的照片是何種情況下被第三者拍很詭異不說，但『DreamVid』之類的APP很容易做，只要有2個人的照片就可以合成，這個玩意早就流行好一陣子了。我只花15分鐘準備照片，再花$490等待5分鐘，就得到一張自己和自己擁吻的AI影片，還和曹董的擁吻照片同款背景咧！連抱的姿勢都差不多！而且，生出來的5秒影片截圖，丟給Hive Moderation檢測，它說只有5.7%的可能是AI……」。

冏星人給出結論：「如果要用工具來檢測是不是真的，不雅照片偏向『不是真的』。目前沒有一款工具能夠「證實」那些照片是真的。不管怎樣是不是真的都不是重點，我也不會說那些照片『絕對是假的』，但是必須知道『那種程度完全可以用現在的技術造假』，大眾不該隨之起舞。尤其涉及個人隱私和名譽，沒有證據還大肆轉傳和嘲笑，非常沒品。」

「你既然都知道AI有辦法檢測AI，怎麼沒想過AI也有辦法騙過AI？現在有些人還喜歡拿下過引導性 prompt用GPT去『評論』各人的文章，拿機器人的說法去證實對方怎樣怎樣，是沒有自己的想法嗎？還沒被機器人取代，就活得像機器人一樣，悲哀至極！我沒有認為那些照片必然是假的。可是這種下三濫毀人名譽的指責，難道不是應該更小心嗎？就算意識形態不同，藍白身為人的道德在哪裡！？」

最後冏星人說：「藍營現在那麼得意，我認為有兩個可能，第一是這些照片是中共提供的，交付的時候必定有給過保證，所以他們不疑有他，傻傻的。第二就是，這是中共10年前留下的陷阱。推薦一本書叫做《中國癌》，裡面介紹了中共招待外國賓客佈下桃色陷阱是常態，根據已經被捕的流亡富豪詐騙犯郭文貴以前透露：幾乎每個入境中國和小姐共度春宵的外賓，都被錄影。」

「就像李登輝說的，中共最擅長利用人性弱點操弄權力。所以照片是不是真的，從來不是重點，你只要看到現在藍營的手段非常下三濫就夠了。我其實真的、真的，努力不想歸為『選民』有問題，現在講話越來越沒耐心，也是因為好言好語溝通了一年多……居然如此沒品，跟隨藍營的愚弄手段起舞，未明事實，民代、名嘴、媒體大肆大舉霸凌，已經不是正常人能做的事了。令人火大。無論如何，罷免繼續，下架藍白！把溫厚、善良、廉恥、正義，和民主自由，還給台灣！」

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