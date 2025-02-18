總預算將送出韓國瑜籲別提覆議 周軒：要跟立院一樣瀆職兼違憲？

立法院長韓國瑜。（資料照）

2025/02/18 21:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院長韓國瑜今（18日）針對總預算案召開朝野協商，但沒有共識，韓國瑜表示總預算案將會在明天（19日）送出立院，盼行政院不宜輕易提出覆議。對此，政治工作者周軒直呼荒謬，「如果行政院接受立法院這樣粗製濫造的預算審議結果，還不提覆議，難道這不就跟立法院一樣瀆職兼違憲嗎？」

韓國瑜今天主持朝野協商，針對「114年度中央政府總預算後續相關處理事宜」進行討論，但三黨沒有達成共識。韓國瑜表示，立法院是憲法最高的民意機關，代表人民行使相關職權，114年度中央政府總預算已經三讀通過也做出最終的決議，基於對民意的尊重，也請行政院尊重立法院的決議，不宜輕易提出覆議，增加朝野的紛爭。

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對此，周軒今晚在臉書發文，「我不知道這結論是誰寫的，實在是荒謬絕倫。首先，韓國瑜院長這時候終於知道立法院是憲法規定的最高民意機關，代表人民行使相關職權，問題是114年度中央政府總預算三讀通過到現在已經近一個月，還是送不出立法院，數字不知道對不對得起來，這已經有愧「人民的託付」，立法院根本是瀆職兼違憲了，韓院長知道的話，還會寫出這段文字嗎？」

他接著說：「第二，『基於對民意的尊重，所以請行政院不要提覆議，徒增朝野紛爭』，不要鬧了，立法院背後是民意，難道任命卓院長的賴清德總統，背後不是民意？如果行政院接受立法院這樣粗製濫造的預算審議結果，還不提覆議，難道這不就跟立法院一樣瀆職兼違憲嗎？最後，朝野紛爭不是行政院開始的，是從韓國瑜院長默許藍白在立法院毀憲亂政的那一刻就開始了。這種『國民黨史觀』的協商結論，實在令人再度感嘆，院長真的是國民黨的院長。」

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