柯承發長子及長孫都不在側？ 陳智菡：柯傅堯人在國內 也非長孫

民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天受訪稱柯文哲的兒子柯傅堯人有在國內，且並非長孫，外傳柯爸過世時，長子和長孫都不在側，是不對的。（記者洪美秀攝）

2025/02/18 18:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發昨天上午病逝，有媒體稱柯爸過世時，長子及長孫都不在身邊。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天到柯爸靈前上香致意後受訪提到，柯文哲的兒子柯傅堯其實人有在國內，也都有來看柯爸，且柯傅堯並不是長孫，長孫是柯文哲弟弟的兒子。

外傳柯文哲兒子柯傅堯滯留日本未回台灣，陳智菡今天表示，柯傅堯其實一直都在台灣，這段時間也都有來看柯爸，且柯家裡也有比柯傅堯還要年長的孫子輩，所以柯傅堯並不是長孫。

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陳智菡強調，有些報導並不符合事實，而且可能會造成柯家人很多的困擾，因此今天才會特別澄清，也拜託大家在這個時間，還是應該要給家屬應有的同理跟尊重。此外，柯家一切從簡，也不會設治喪委員會。

陳智菡也表示，明天民眾黨中央黨部祕書長周榆修，會率領一級的黨務主管，還有民眾黨立法院黨團的立法委員前來致意。

陳智菡呼籲，很多的支持者來反映希望能夠來折蓮花，或是來致意，希望在這段時間盡量給家屬能夠好好處理事情的空間，因此像是折蓮花的話，柯美蘭醫師也說希望能夠兼顧到環保，所以這些能免則免，大家的心意，可以用唸經或是迴向的方式。

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