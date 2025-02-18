質疑「幽靈連署」李坤城告發罷團 羅大宇回應了

圖為國民黨三重區黨部。（記者羅國嘉攝）

2025/02/18 18:04

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區立委李坤城今（18日）與民進黨「挺公民、護民主」律師房彥輝，赴新北地檢署按鈴申告，罷免團體涉嫌偽造文書、違反個人資料保護法，並懷疑與國民黨三重區黨部有關。對此，國民黨三重區黨部執行長羅大宇強調，這屬個人行為，並非黨部主導。

李坤城與房彥輝今天赴新北地檢按鈴申告，告發罷免團體涉嫌偽造文書、違反個人資料保護法，並質疑該罷免團體成員之一疑似為國民黨三重區黨部執行長羅大宇，所以他合理懷疑推動此次惡罷的「幽靈連署」，和國民黨三重區黨部有關，恐以過去的黨員資料造假連署，讓不知情的民眾成為政治惡罷的工具。

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對於立委李坤城質疑罷免團體與國民黨三重區黨部有關，羅大宇指出，罷免案的發起人是他認識多年的朋友，對方因擔心新法上路後連署條件變嚴，因此趕在過年前加速推動連署。他也坦言，基於個人交情曾提供建議，也協助介紹朋友參與連署，但強調雖然國民黨的立場是「以罷制罷」、加上他擔任黨部執行長，此事純屬個人協助，國民黨並未下達任何指示或主導該罷免行動。

針對連署過程是否涉及偽造文書，羅大宇解釋，由於時間緊迫，發起人及其團隊廣泛動員連署，部分簽名格式可能出現錯誤，因此需重新整理，但所有簽名皆由本人填寫，不存在造假問題。

至於後續的連署站設置，羅大宇透露，罷團未來將改為擺攤方式進行，近期確定的設站點是22日上午9時至中午12時，於三重國小捷運站附近，並將陸續申請市場周邊合適地點，包含大同南路、集美街、環河南路等地，確保不影響商家與民眾通行。

罷免李坤城公民團體發言人宋先生表示，連署都是志工自發地進行，光明磊落願意接受檢驗。關於成員組成，形形色色，不需要失焦。

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