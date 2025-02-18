立院明送出總預算案 柯建銘預告掀覆議、釋憲大戰

立法院長韓國瑜18日召集朝野黨團，協商中央政府總預算後續相關處理事宜。（記者廖振輝攝）

2025/02/18 17:29

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院長韓國瑜今（18日）就中央政府總預算案召集朝野協商，預告明天就會送出。民進黨團總召柯建銘強調，韓國瑜及藍白立委毫無憲法常識，行政院一定會針對窒礙難行之處提出覆議，若覆議失敗，將再聲請暫時處分及釋憲，「只有這一條路可以走，其他都是違憲行為」。

行政院秘書長龔明鑫席間表示，他代表行政院表達感謝之意，經過很多人的努力才有這場會議，行政部門在總預算案三讀通過後重新檢視，發現的確在行政處理上窒礙難行，盼有機會提出解決之道。

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主計總處主計長陳淑姿則說明，依立法院審議結果，通案刪減不低於939億元，扣除按比率計算的通刪數約303億元，行政院尚須自行刪減636億元，金額非常龐大，對行政院來說有困難；且按「憲法」相關規定，行政院有預算編列的編制和提案權，立法院則有審議權，這是分立原則，否則預算刪減的政治責任歸屬會不明確，也有違司法院大法官釋字第391號解釋所強調的責任政治原則，和「預算法」第49條亦有所不符。

陳指出，預算刪減集中特定項目及機關業務，刪減幅度嚴重影響基本運作和維持，若照議案執行，建請能辦理預算流用、動支預備金，或以追加預算的方式調整，但追加預算通過前會有空窗期，空窗期是否能夠由各單位辦理暫付。

陳淑姿也提醒，預算凍結數創近年新高，若執行時再申請解凍，這過程恐產生空窗期，影響業務執行，是否能盡速同意安排相關解凍條件，各機關報告送達立院後，即由各委員會盡速審查、解凍。

歷經約2小時協商，朝野黨團意見紛歧。韓國瑜最後宣告，本日協商無法達成共識，立法院依憲法規定為我國最高民意機關，既然總預算案已經三讀通過、作出最終決議，基於對民意的尊重，請行政院能尊重立院決議，不宜輕易提出覆議、徒增朝野紛爭。

柯建銘會後受訪表示，一定要依照憲法、法律來行使職權，這是權力分立原則，立法院負責預算審查，韓國瑜及藍白立委毫無憲法常識，總預算案經立法院表決後必須馬上送出，總統府會問行政院是否有窒礙難行之處，行政院將馬上召開臨時院會提出覆議，若覆議完畢、當然不會成功，會採取暫時處分和釋憲，只有這一條路可以走。

柯建銘強調，請韓國瑜後續依照憲法行事，安排本週三、四處理，讓行政院長卓榮泰赴立院備詢；財劃法也尚待處理，預估下週一、二就能結束。韓國瑜念了一個完全違憲的宣告，自取其辱、何其愚蠢，這種人完全沒資格擔任立法院長，立院最大亂源就是韓，藍白到目前為止就是一個字「騙」，當民意都覺醒後，一定是大罷免、大成功。

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