再爆料！ 溫朗東：徐巧芯老公常出入永和賭場「輸贏不小」

名嘴溫朗東爆料國民黨立委徐巧芯（左）的老公、台中市研考會主委劉彥澧（右）「翹班打德州撲克」。（圖擷取自溫朗東臉書、資料照 本報合成）

2025/02/18 13:40

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴溫朗東爆料國民黨立委徐巧芯老公、台中市研考會主委劉彥澧「翹班打德州撲克」。徐巧芯回應劉彥澧今早已說明，當天有請假，並非翹班，德州撲克錦標賽也是合法競技，不是賭博。對此名嘴溫朗東表示，徐巧芯「用最自由的標準寬待自己，用最保守的標準毀滅政敵」，劉彥澧平時去的私人賭場「輸贏並不小」，遠超乎一般人「興趣」的範圍。

溫朗東在臉書PO文表示，這世界上「有人貪杯，有人好色，有人嗜賭，有人貪財，有人貪慕虛榮......我是個自由主義者，本身也不是道德完人」，本來也不會去批評這些，討論政治人物或是公眾人物實在不必要對私德無限上綱，「花盡心思找一個乖寶寶，最後只會挑出偽君子，或是草包」，但最令人討厭的是「超級雙標」，「用最自由的標準寬待自己，用最保守的標準毀滅政敵」。

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溫朗東指出，徐巧芯去年四月批評時任衛福部次長王必勝「下班時間玩樂團，社會觀感不佳」，「妳老公劉彥澧，盧市府研考會主委，上班請假跑去打德州撲克，觀感就很好？德州撲克之所以有爭議，有灰色地帶，是因為這是具有隨機性的競技，隨機性極低的下棋，頂多抽先後手，比較少引來賭客」。

他說，隨機性高的競技，撲克，麻將，很多人熱衷不是為了分數台數，而是為了贏錢，「參與德州撲克的人，平時在哪裡『練習』？在永和的私人賭場『練習』，不只社會觀感不佳，更有洗錢、利益輸送、結識詐騙集團等嚴重問題，要問我的話，小賭怡情，大街小巷，逢年過節，打個牌所在多有，沒必要少見多怪，問題是，你平時去的私人賭場，輸贏並不小，遠超乎一般人『興趣』」的範圍」。

溫朗東感嘆：「巧芯啊，妳整天拿著放大鏡懷疑政敵都在摸奶，怎麼不看看自己的老公多愛賭牌？更別說，妳自己身上的穿金戴銀，遠超乎民代所得的國際精品，這不也是一種財產不明？妳用騷擾、跟拍、辛辣文字的小報記者手法問政，把立法院的格局做小了，也把民眾想笨了。」

溫朗東直言，今天妳會上位，是因為妳融合多種技法：都更建商加網軍操作加徵信手法加雙標道德加小蜜獾人設，今天妳會下去，是因為妳作為台灣立委，卻跟中國同聲共氣，希望我們的海鯤號浮不起來。

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