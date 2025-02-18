柯文哲父親過世 四叉貓揭小草雙標留言：造口業的功力自嘆不如

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發昨日病逝，網紅四叉貓在社群發文指出，小草們一邊喊綠營別拿柯爸做文章，一邊又主動把柯爸推上台當祭品。四叉貓直呼根本是「雙標的口德與口業」、「小草們造口業的功力我可是自嘆不如」。（圖擷自臉書）

2025/02/18 07:51

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發昨日病逝，網紅四叉貓在社群發文指出，小草們一邊喊綠營別拿柯爸做文章，一邊又主動把柯爸推上台當祭品，他也整理出在PTT上可看到許多帳號，在針對監察院長陳菊因病住院，以及柯承發病逝時，有著非常兩極的留言內容，讓他直呼根本是「雙標的口德與口業」、「小草們造口業的功力我可是自嘆不如」。

民眾黨前主席柯文哲涉貪被起訴、羈押禁見，柯文哲父親柯承發15日傳出病情惡化，柯文哲於16日凌晨緊急趕往醫院探視，不過柯父於17日上午在新竹台大醫院病逝。

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網紅四叉貓在臉書、threads等社群發文指出，「柯文哲他爸過世不到24小時屍骨未寒，已經被整個民眾黨拿來當政治鬥爭的工具了，然後小草們一邊喊綠營青鳥別拿柯爸做文章，一邊又主動把柯爸推上台當祭品，嘴裡喊著什麼政治迫害，什麼抄家滅族的，真的很瘋！」

四叉貓在另一則發文也指出「一堆小草在那邊喊要有口德不要造口業，好的，我拿今年初的陳菊住院當範例，小草們造口業的功力我可是自嘆不如」，在該文的附圖可看到，在PTT上有許多帳號，在針對陳菊住院及柯爸過世上有著非常雙標的留言內容。

針對陳菊住院，這些網友留言嘲諷「不要浪費醫療資源欸」、「怎不睡一輩子」、「難過，居然好轉」、「腫瘤加油」、「拜託別死，也別醒」。而同樣是這些帳號，在針對柯爸過世的消息上，則是留言稱「R.I.P」、「被綠共迫害到家破人亡」、「綠共喪盡天良」、「希望民進黨全家不得好死」、「我要看到塔綠班一串肉粽進去蹲」等。

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發昨日病逝，網紅四叉貓在社群發文指出，小草們一邊喊綠營別拿柯爸做文章，一邊又主動把柯爸推上台當祭品。四叉貓直呼根本是「雙標的口德與口業」、「小草們造口業的功力我可是自嘆不如」。（圖擷自臉書）

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