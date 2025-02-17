曹興誠在中國有小三還拍不雅照？ 汪潔民攤開時間線：這些人無腦！

曹興誠17日被親藍名嘴爆料2015年在中國發生婚外情，還公開多張與小三的私密照。（資料照）

2025/02/17 22:30

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免藍委徐巧芯領銜人、前聯電董事長曹興誠今天（17日）被親藍名嘴爆料，2015年在中國發生婚外情，還公開多張與小三的私密照。對此，資深媒體人汪潔民跳出來點出該爆料的荒謬之處，直呼「藍營紅粉不讀書、無腦！」

名嘴謝寒冰今天在直播節目爆料，指曹興誠2015年在仍有婚姻的狀態下，在中國有1位年輕小三，並公開多張曹興誠與小三一起牽手、接吻、穿著內衣等露骨照片，釣出一票藍白支持者狠狠嘲諷曹興誠。

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曹興誠在第一時間發聲回應，表示在AI技術高度發達的時代，圖片造假極為容易。前民眾黨中央委員張益贍則使用Chat GPT對外流的不雅照進行圖片分析，結果Chat GPT直言「照片有可能是AI生成的，或是大量修飾與處理，例如Deepfake技術（換臉或合成）、IA圖像生成技術。」

撇開圖片造假，汪潔民今天在臉書發文，攤開時間線點出該爆料的荒謬之處，「看到一群藍營紅粉興奮的樣子，真覺得有趣。老曹從2005年辭去聯電董事長，轉至新加玻，事實上從1990年中國實際負責人早就是宣明智帶領，總經理叫做徐建華，老曹根本不在中國，中國小三怎麼會牽扯到曹興誠呢！再說，老曹如果有到中國，也應該是25年，請問25年前的曹興誠有這麼老嗎？」

汪潔民接著說：「2005年，聯電因為違反陳水扁政府的中國大陸投資規定間接投資和艦科技而遭到新竹地檢署搜索，並被控以背信罪及違反《商業會計法》，曹興誠也因而辭去聯電董事長職務。此案在臺灣高等法院更一審後仍判無罪確定。噗，這群人藍營紅粉好好笑，就是不讀書、無腦！唉，一群人集體高潮，可憐！」

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