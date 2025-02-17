曹興誠遭爆外遇不雅照 羅毓嘉搬出孫文：論婚外情沒人比得上國民黨！

謝寒冰17日爆料曹興誠2015年在中國發生婚外情，還公開多張曹興誠與小三的私密照。（資料照）

2025/02/17 17:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前聯電董事長曹興誠挺身擔任罷免松信藍委徐巧芯的領銜人，成為大罷免浪潮指標人物，引發各界熱議，也遭致藍營圍剿。今天（17日）還有親藍名嘴爆料曹興誠2015年在中國發生婚外情，還公開多張曹興誠與小三的私密照。對此，作家羅毓嘉忍不住跳出來痛罵：「來來去去就這幾招，國民黨，我就問你們有沒有一點長進啊？」

名嘴謝寒冰今天在直播節目爆料，指稱曹興誠在2015年仍有婚姻狀態下，在中國有1位年輕小三，並公開多張曹興誠與小三一起牽手、接吻、穿著內衣等露骨照片。曹興誠在第一時間即回應，「今天有人在散布一些不雅圖片，意圖打擊我的聲譽，AI如此發達的時代，什麼圖片都可造假，去講真假沒甚麼意義，因為信者恆信、不信者恆不信。應當追究的是，為什麼有人會用這麼卑劣的手法，想來公布別人的隱私？」

請繼續往下閱讀...

曹興誠怒斥：「坦白說，如果圖片是真的，對我並不構成什麼傷害；但對照片中的女性，卻可能造成毀滅性的打擊，讓她以後在中國無處容身。如果她因此選擇自殺，這些侵犯別人隱私的人，難道不需要擔負任何道義責任嗎？為了政治上的目的，使用卑鄙下流手段，不顧別人死活，典型就是中共作風。這也提醒我們，親共的後果，就會變得跟中共一樣，變成道德無底線。所以大罷免一定要成功，把舔共而毫無道德底線的爛白立委趕出國會，台灣才能維持互敬互助的優良傳統，讓民主自由持續壯大。」

羅毓嘉也跳出來替曹興誠抱不平，「果然，又從曹興誠多年前的婚外情打起烏賊戰了呢。來來去去就這幾招，國民黨，我就問你們有沒有一點長進啊？再說，講白了，說到婚外情，國民黨的幾位大佬啊，可都是他人難以望其項背的紀錄保持人欸，國民黨從孫中山以降本來就是婚外情、戀童癖的大本營啊！」

羅毓嘉接著說：「講別人婚外情？我就問真的，婚外情又怎麼了嗎？講個地獄的：某人的婚外情，可是為國民黨拿下了一席台北市長呢！雖然迄今大家都還是不知市長到底該姓蔣、姓章，還是姓王啦！婚外情怎麼了？比得上國民黨你們這一年多來，挾立法院多數，推動毀憲亂政的法案、預算審不出來，對台灣的傷害大嗎？我呸！」

網友也紛紛表示，「孫文說他第二，沒人敢說第一」、「何不談毛蔣婚史？」、「陳玉珍曾經是被認證的小三議員，升格立委了」、「提醒一下，顏葛格也有庶母喔」、「kmt已經淪落到要拿別人婚外情來當遮羞布，掩蓋毁憲亂政，亂審預算，不顧民生，誤國誤民的罪過了」、「孫文、蔣介石都有一堆婚外情啊，國民黨哪來的臉跟別人說性忠貞啊」、「藍白人要不要管大一點，去管生了13個小孩的馬斯克？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法