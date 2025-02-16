時力「昌系」加入民眾黨？ 黃國昌：2023年我入黨後就有很多

黃國昌上午率領黨公職為「228一日北高」進行自行車訓練。（記者方賓照攝）

2025/02/16 14:23

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委黃國昌昨當選黨主席，日前傳出黃當選後，將有一批前時代力量「昌系」人馬入主民眾黨中央，民眾黨中央委員江和樹昨也爆料前時力台中議員吳佩芸有意入黨，引發外界聯想。黃國昌今日表示，2023年他加入民眾黨後，就有很多時力的人加入民眾黨，只是人家沒有敲鑼打鼓地講，大家不知道而已。

黃國昌上午率領黨公職為「228一日北高」進行自行車訓練，黃在受訪時說，他將延續前主席柯文哲所建立的「汗水代替淚水」優良傳統，從一個人完成北高，成為一群人完成北高，同時也讓民眾黨在面對未來選戰和黨務運作時，能持續用團結一心的態度往前推進。

請繼續往下閱讀...

他強調，雖然柯文哲在2025年因案被關押在看守所，令黨內感到遺憾，但過去所奠基的堅韌與團結不會因個人因素消逝。民眾黨繼續強化黨務，未來選戰布局上依照黨內民主制度進行，秉持公平、公開和制度化的方式，為台灣社會帶來更具建設性的政治選擇。

針對2026年是否會御駕親征？黃國昌表示，民眾黨在縣市首長的選舉絕對不會缺席，並積極培養更多具備理念與風骨的人才進入地方議會，發揚台灣民眾黨的價值。

媒體追問，傳出黃國昌當選主席後，會有一批前時代力量的「昌系」人馬進入民眾黨中央？黃國昌坦言，自2023年他加入民眾黨後，就有很多時力的人加入民眾黨，只是人家沒有敲鑼打鼓地講，大家不知道而已。

黃國昌說，柯文哲主席在2023年夏天時，以非常客氣的姿態邀請他加入民眾黨；他未來也會以非常謙卑的心態，邀請任何有理念有風骨的人加入民眾黨。

至於民眾黨內一級主管即將總辭，黃國昌認為，這是民主政黨運作的常態，不代表現任主管有過失，反而感謝過去黨部同仁在艱困時刻的堅守與付出。他也透露，自己今早已當面邀請周榆修續任秘書長，也感謝周願意留下來，其他人事調整名單將在週三舉行的中央委員會確認後，一併對外宣布。

另，有關柯文哲前主席父親的健康狀況，黃國昌僅說，尊重個人及家屬隱私，黨中央不會讓陳佩琪與柯家人獨自面對外界壓力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法