公民團體民主園遊會志工捷運站出口指引遭驅趕 北捷：禁政治性活動

「罷洪刻不容楷」公民團體志工手持小型指引標示。（記者羅國嘉攝）

2025/02/16 12:41

〔記者羅國嘉／新北報導〕「罷洪刻不容楷」公民團體於昨日、今（16）日，在淡水殼牌倉庫舉辦「民主園遊會」。然而，日前在淡水捷運站3號出口，志工僅手持小型指引標示，協助民眾前往活動會場，卻遭捷運站人員驅趕。對此，台北捷運公司回應，捷運系統範圍內不得從事競選活動、政黨黨務活動、抗議集會遊行或其它政治性議題活動。

志工表示，他們並未阻擋行人，也未設攤或進行連署行動，只是安靜地指引方向，卻被捷運站人員要求離開，甚至被驅趕至河岸邊。她質疑「過去曾在此出攤，當時未曾遭遇相同情況，其他團體如大學新生報到、活動導引時，也見過指引人員站在捷運站口，卻未曾被驅趕。」認為此舉可能是對特定公民活動的歧視，希望捷運站能夠公平對待不同活動，不應有選擇性執法的疑慮。

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志工指出，當時前來驅離的捷運人員態度客氣，僅表示「這裡不能停留」，因此他們也立即配合離開。然而，他們觀察到該名人員在驅離後，仍在周邊巡視，讓他們對捷運站的行為感到疑惑，並希望捷運公司能夠給予合理解釋。

「罷洪刻不容楷」公民團體發言人李威強調，他們的行動僅是單純的指引，並非政治宣傳或強制性動員，應享有與其他團體相同的公共空間使用權利，也呼籲捷運公司能夠與公民團體對話，確保未來幾個月的活動能夠順利進行，不受到不合理的限制。

北捷指出，依營運法規「處理競選活動注意事項」，台北捷運系統區域內一律禁止候選人、助選員、支持者或其他相關人員從事下列如政見發表、演講、連署、支持群眾與宣傳車輛聚集、造勢或其它與選舉相關行為。因此當天淡水站站長向活動團體說明後，團體人員配合離開。

「罷洪刻不容楷」公民團體志工手持小型指引標示，協助民眾前往活動會場，卻遭捷運站人員驅趕。（記者羅國嘉攝）

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