黃國昌登上主席大位 吳靜怡：「小草轉蔥」戰略大失敗

吳靜怡觀察民眾黨主席選舉時黨員人數與投票人數，直言：「潮水退了，民眾黨到底是有沒有穿褲子？順便完美示範不在籍投票只是個屁！」（資料照）

2025/02/16 09:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨第二屆黨主席補選投票結果昨天（15日）出爐，立委黃國昌擊敗前立委蔡壁如，成為民眾黨第二屆黨主席。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）觀察黨員人數與投票人數，直言：「潮水退了，民眾黨到底是有沒有穿褲子？順便完美示範不在籍投票只是個屁！」

吳靜怡指出，民眾黨在柯文哲圖利貪污起訴後，退黨率高達39.69%，接近四成，民眾黨黨員人數在去年選後高達3.2萬人，柯文哲去年底再度被羈押時，又說黨員人數「激增」，每日入黨好幾千「挺柯」，但昨日公佈選舉人數為1萬9320人，這代表「實質有效黨員人數」比去年柯文哲當黨主席時還少了將近一萬多名黨員。吳靜怡說：「海水退了、褲子沒了、連草也退了！」

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至於民眾黨過去一再推動的「不在籍投票」，吳靜怡表示，此次黨主席投票的投票率僅47.95%，她質疑：「到底是因為黃國昌沒有魅力？還是『不在籍投票』根本就是刻意挑戰現行制度的假議題，自己政黨要推動，結果自己示範完全不及格的投票率。」

吳靜怡認為，黃國昌得票僅佔全黨46.08%，顯然「讓小草轉換成蔥」的戰略大失敗，如果沒有蔡壁如出來，黃國昌的得票只會更低，這對新的黨主席來講，是「跛腳選票」，在雙北連一席立委都選不上，又要拿什麼來談藍白合？

吳靜怡分析，未來黃國昌帶領的民眾黨除了會在國會搗蛋之外，恐怕聲量不如柯文哲，政黨影響力也僅存「國民黨的側翼」的地位。吳靜怡最後也諷刺地說：「柯文哲是讓民眾黨的潮水退了，驚覺沒穿褲子；黃國昌乾脆讓民眾黨裸著，誰說一定要穿褲子。」

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