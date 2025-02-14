宜蘭縣府小內閣異動 建設處長、教育處長換人當

宜蘭縣政府小內閣異動，教育處長由副處長陳金奇代理。（取自陳金奇臉書）

2025/02/14 18:48

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府小內閣異動，建設處處長潘亮宇調任參議，處長一職由副處長邱程瑋陞任；教育處處長簡信斌結束借調歸建學校，由副處長陳金奇代理處長，這項人事調整自年2月17日生效。

縣府參議呂莉莉日前退休，縣府就一直傳言小內閣會調整異動；今天下午六點左右，縣府就發佈新的人事命令。縣府表示，這次人事異動是基於縣政推動的整體考量，也非常感謝潘亮宇及簡信斌兩位處長任內，對於主管業務的認真付出。

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縣府指出，新任的兩位處長都是從基層做起的資深文官，歷練完整，經驗豐富，邱程瑋48歲，具國立成功大學都市計劃學系碩士學位，曾經擔任縣府建設處技士、科員、技正、城鄉計畫科科長、國土計畫科科長、建築管理科科長及副處長等職。

陳金奇52歲，最高學歷為國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系博士，歷任縣府教育處科員、宜蘭市文化發展所所長、縣府教育處體育保健科科長、學務管理科科長、教育資源管理科科長及副處長等職。

縣府指出，邱程瑋處長及陳金奇代理處長均為縣府多年培養的優秀人才，期許藉由這次縣政團隊的小幅調整，能更加強化縣府的行政效率及服務效能，增進施政滿意度，一起拚出宜蘭好生活。

新任建設處長邱程瑋。（邱程瑋提供）

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