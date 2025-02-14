藍質疑大罷免花12億元 吳思瑤：這是台灣民主的救命錢

民進黨團幹事長吳思瑤表示，中選會每年都會編入年度選舉經費，若人民發起公投案或罷免案，依據「預算法」第70條可以動支第二預備金，強調「這12億元是台灣民主的救命錢」。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/14 13:21

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免潮席捲全台，國民黨團書記長王鴻薇昨質疑，大罷免恐耗費公帑12億元，形同拿人民救命錢來舉辦罷免活動。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今表示，中選會每年都會編入年度選舉經費，若人民發起公投案或罷免案，依據「預算法」第70條可以動支第二預備金，這都有明確的法規可以依法執行，並強調，「這12億元是台灣民主的救命錢」。

「國民黨就是怕罷免，國民黨好怕罷免！」吳思瑤指出，在審議總預算期間，國民黨立委王鴻薇針對中選會預算提案凍結50%業務費，要求中選會若要解凍，必須提出罷免連署的全新表格，這明顯是要為現在進行連署的民團製造新的難度、設立新的門檻，這就顯示國民黨非常害怕罷免，想用新制度，為難現在的罷免連署，凍結中選會50%的預算，這其心可議。

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吳思瑤表示，國民黨這兩天一再造謠帶風向，稱辦理連署罷免必須花費12億元，還說燒掉12億元是人民的救命錢、救難錢。她澄清，12億元是用來挽救台灣民主，並質疑國民黨是否要剝奪台灣民主，中選會每年編列預算都會編入年度選舉經費，若人民發起公投案或罷免案，依據「預算法」第70條可以動支第二預備金，這都有明確的法規可以依法執行。

吳思瑤說，事實上，這12億元是台灣民主的救命錢，這12億，比起藍白在總預算惡刪2076億元，12億僅佔0.58%；比起藍白聯手透過惡修「財政收支劃分法」挖走中央財政的3753億元，12億只佔0.32%；比起藍白慷國家之慨，提出普發現金一人1萬元，12億只佔0.52%。她強調，12億絕非燒錢，這是人民的民主權利，政府依據「預算法」第70條依法支應，何錯之有，國民黨就是怕罷免，才會在預算支用亂帶風向，並呼籲適可而止。

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