罷免謝衣鳯聲稱5000人簽字 領銜人僅送出3323份原因曝

陳世雄（左）今將3323份罷免書送至中選會。（照片由陳世雄提供）

2025/02/12 13:31

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣公民團體「罷免缺衣不可」針對國民黨彰化縣第三選區立委謝衣鳯進行連署罷免，至今已收到5000多份，針對第一階罷免門檻，今天由領銜人陳世雄將其中3323份送至中選會。接下來將徵召更多志工及連署書收集站點，展開第2階段罷免行動。

陳世雄說，彰化第三選區第一階段罷免門檻約2700份，他們至今已收超過5000份，為越過門檻並「保留戰力到二階」，他們送出安全份數3323份，未來還要通知這3323份的公民回來簽第二段的罷免連署。

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陳世雄表示，這次不只是要罷免國民黨立委謝衣鳯，他們真正要罷免的是「在立法院違憲亂政、違法亂紀、呼應中共、盲目提案、盲目投票」，這些藍委霸凌台灣公民權利，為害台灣人民生存，侵害台灣民主自由，完全違背全國選民的託付。

他要鄭重指責國、眾兩黨立委，「你們錯了，你們應該羞愧自行辭職下台。因爲你們無知無恥，不願意自己下台，所以，當國民黨和民眾黨立委「違憲亂政」成為事實，罷免就成為我們台灣人民唯一的義務」。

陳世雄呼籲，全體國人都站出來，「發出你的怒吼，為我們的子孫，為台灣的未來，發揮身為國家主人的權利」，一起去連署，並投下罷免票，教訓國眾共三黨，罷免所有國民黨立委。

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