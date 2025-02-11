中國身分證擋不住 黃捷：藍白不斷對中共開統戰大門

民進黨立委黃捷。（資料照）

2025/02/11 12:25

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共對台的滲透與統戰無所不在，內政部長劉世芳日前指出，北中南有3至5家公關公司打出代辦中國身分證服務、而我國海軍168艦隊有志願役上兵持有中國身分證。對此，民進黨立委黃捷表示，可惜現在的立法院太過親中，幾乎是從法律底線失守，「我們提的處理在地協力者、代理人的立法都被退回，反而是藍白不斷對中共大開統戰之門」。

黃捷在臉書PO文表示，傳聞有國人申辦中國身分證，內政部查獲國內數家公司幫忙代辦中國身分證，台灣人不能也不該持有中國身分證，這些不肖業者應依據兩岸條例立即停業、開罰，杜絕國安破口，「一邊享受台灣的健保社福、卻一邊幫助中共破壞台灣的民主防線，這樣傷害國家的行為，我相信國人都無法接受」，持有者一查獲就該註銷台灣身分證及所有公民權利。

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黃捷續指，其中一位海軍官兵自述被中配媽媽私辦中國身分證長達10年，國軍擁中國身分證，當然比一般公民嚴重，她認為，防制滲透的保防工作應不斷強化，尤其是相關法制化工作，只可惜「現在的立法院太過親中」，我方幾乎是從法律底線失守，「我們提的處理在地協力者、代理人的立法都被退回，反而是藍白不斷對中共大開統戰之門」。

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