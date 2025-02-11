為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國身分證擋不住 黃捷：藍白不斷對中共開統戰大門

    民進黨立委黃捷。（資料照）

    民進黨立委黃捷。（資料照）

    2025/02/11 12:25

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中共對台的滲透與統戰無所不在，內政部長劉世芳日前指出，北中南有3至5家公關公司打出代辦中國身分證服務、而我國海軍168艦隊有志願役上兵持有中國身分證。對此，民進黨立委黃捷表示，可惜現在的立法院太過親中，幾乎是從法律底線失守，「我們提的處理在地協力者、代理人的立法都被退回，反而是藍白不斷對中共大開統戰之門」。

    黃捷在臉書PO文表示，傳聞有國人申辦中國身分證，內政部查獲國內數家公司幫忙代辦中國身分證，台灣人不能也不該持有中國身分證，這些不肖業者應依據兩岸條例立即停業、開罰，杜絕國安破口，「一邊享受台灣的健保社福、卻一邊幫助中共破壞台灣的民主防線，這樣傷害國家的行為，我相信國人都無法接受」，持有者一查獲就該註銷台灣身分證及所有公民權利。

    黃捷續指，其中一位海軍官兵自述被中配媽媽私辦中國身分證長達10年，國軍擁中國身分證，當然比一般公民嚴重，她認為，防制滲透的保防工作應不斷強化，尤其是相關法制化工作，只可惜「現在的立法院太過親中」，我方幾乎是從法律底線失守，「我們提的處理在地協力者、代理人的立法都被退回，反而是藍白不斷對中共大開統戰之門」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播