挺身帶頭罷免陳玉珍 領銜人翁明志：是場硬戰但相信金門有正義！

曾任職於民主烈士鄭南榕《自由時代週刊》雜誌社、前政院金馬聯合服務中心執行長的翁明志決定接下罷免陳玉珍團隊的領銜人。（資料照）

2025/02/10 17:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，國民黨立委陳玉珍過去一年在立院的種種表現讓其仇恨值飆高，金門也出現一群看不下去的民眾組成罷團決心下架陳玉珍，可由於陳玉珍在地深耕多年，勢力龐大，罷免難度相當高，罷團遲遲找不到領銜人。直到今天（10日）曾任職於民主烈士鄭南榕《自由時代週刊》雜誌社、前政院金馬聯合服務中心執行長的翁明志決定接下重擔，並代表罷團發出聲明，表示將帶領團隊全力以赴。

接下「珍礙金門」罷免團隊領銜人的翁明志，今天透過罷團官方Threads發表聲明：「珍礙金門是由一群關心金門發展、珍視地方形象的金門鄉親集結而成，在各種不利情況下，團隊一直很難找到領銜人正式為團隊發聲，本人基於熱愛這片土地、當仁不讓的心情，決定接下這份重擔。」

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他接著說：「金門素有『海濱鄒魯』之譽，歷來以人文薈萃、崇尚禮義聞名，然而自陳玉珍委員當選進入國會以來，其問政風格多次引發爭議，不僅影響地方形象，也造成了外界對金門的不良觀感。陳委員不僅在人文素養與問政價值上明顯不足，更在立法院多次表現出粗暴傲慢的言行，甚至對同僚動手動腳，濫用職權干預預算分配，並對藝文界人士使用如『要飯』、『惡僕欺主』等極具侮辱性的言辭。這種行為已經嚴重偏離金門人一向溫和理性、崇禮重義的傳統價值，更對金門形象造成了深遠的負面影響。」

翁明志直言，「作為金門的一份子，我們無法再對此視若無睹，因為我們相信，立法委員的角色應該是謙和理性、務實為民服務，而非以挑釁語言及偏激行為擴大社會裂痕。我們決定行使憲法賦予的權利，啟動陳玉珍委員的罷免行動。誠然，罷免的門檻高，加上金門特殊的選區條件，這是一條異常艱難的路，團隊自成立以來也承受極大的壓力，但我們堅信金門仍有理性、包容、追求公平正義的聲音存在。」

最後他表示，「我們將全力以赴，展現不同的立場與價值，讓更多鄉親有機會思考並選擇是否支持這場行動，而我們深信，只有透過積極的公民參與，才能守護金門珍貴的民主價值，維護我們共同的家園形象。」

大批網友紛紛留言鼓勵，「你們都辛苦了，我們不要讓陳玉珍代表所有的金門人，罷免陳玉珍就是罷免傅崐萁！」、「好感人，居然徵到領銜人了，謝謝志工們，謝謝領銜人！你們的勇敢，照亮金門」、「這才是真正金門人的精神，不該被親中的夾手珍代言」、「接下來必是艱苦的戰役，讓我們全國人民來當你們的後盾，金門加油 ！」、「金門加油！一定還有真心愛台灣、愛金門人居住在那塊金門土地上，加油一起打夾手珍趕出立法院」、「謝謝翁先生願意站出來，在當地無論罷免成功或遺憾一定都有很多壓力，謝謝你！」。

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