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    首頁　>　政治

    轟低級錯誤爆料 李彥秀今提告高嘉瑜

    國民黨立委李彥秀將對前民進黨立委高嘉瑜不實指控提告。（李彥秀辦公室提供）

    國民黨立委李彥秀將對前民進黨立委高嘉瑜不實指控提告。（李彥秀辦公室提供）

    2025/02/07 13:33

    〔記者劉宛琳／台北報導〕前民進黨立委高嘉瑜爆料國民黨立委李彥秀2016年9月在美購屋更質疑有綠卡。李彥秀今反擊，指高嘉瑜不斷用不實的資料含沙射影，對她不實的指控，搏版面、蹭聲量的政治操作，已經到極其惡意的程度，造成無辜第三人的傷害及她本人信譽受損，她將在今天委請律師向士林地檢提出告訴，遏止高嘉瑜的投機行為。

    李彥秀指出，高嘉瑜將她前往美國求學，借住親戚家、朋友家，四處租屋，多年間更換多個住處的留學生奮鬥過程的「居住地址」，抹黑影射為「買賣加州爾灣的房地產紀錄」；不僅如此，高嘉瑜稱她曾於2016年9月21日於爾灣購入第2間房產，但真相是該房產與她毫無關係，所有權人姓名也與本人截然不同。

    李彥秀說，除此之外，她財產申報上的「富勒頓房地」（金額單位誤植部分，已向監察院更正完成，僅是尚未上刊監察院公報），高嘉瑜都可以聲稱她未申報，顯然完全就是非常離譜的惡意爆料。

    李彥秀再指出，信託問題更凸顯高嘉瑜的惡質抹黑手段。高嘉瑜指控「李彥秀在美國兩間房子，都是由秘密金庫『家庭信託基金』。但她爾灣的房子是在2016年6月2日購入，生前信託遺囑則是在2021年才設立，根本就是指鹿為馬。而富勒頓房子，雖然是2021年購置，但是生前信託遺囑裡面根本沒有分毫資金，所以根本不是以生前信託遺囑購買，而信託的兩間房子，早已在她的財產申報當中揭露，高嘉瑜根本就是低級錯誤的爆料。

    李彥秀強調，高嘉瑜更造謠抹黑她本人持有美國綠卡，至今仍沒有澄清還清白。顛倒黑白、惡意造謠、投機抹黑的歪風絕不可取，她將在今天委請律師向士林地檢提出告訴，讓投機的行為遏止，讓無良的政客現行，讓跳梁小丑的惡行得到法律的制裁，讓台灣公共討論回到事實之上。

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