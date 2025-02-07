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    柯建銘收死亡威脅「一個月內槍殺全家」再爆冒名「蘇巧慧」恐嚇信

    民進黨團黨團幹事長吳思瑤（左）及立委陳培瑜（右）等人，今（7）日在立法院舉辦記者會進行輿情回應。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨團黨團幹事長吳思瑤（左）及立委陳培瑜（右）等人，今（7）日在立法院舉辦記者會進行輿情回應。（記者叢昌瑾攝）

    2025/02/07 12:31

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘近日接到一封死亡威脅的電子郵件，引發關注。民進黨團今（7日）公布該封郵件，內容列出柯及其5位家人，揚言要在一個月內悉數槍殺；黨團並披露另一封冒名民進黨立委「蘇巧慧」的親筆信，威脅要參加柯建銘的告別式。

    民進黨團今召開輿情回應記者會，由黨團幹事長吳思瑤拿出一封電子郵件說明，包括民進黨立委郭昱晴、陳培瑜、黃捷、范雲及她自己的辦公室電子信箱，都有收到這封恐嚇信，標題是柯建銘家已被列入暗殺名單，內容鉅細靡遺揭露柯的每一位家人，子女、配偶，一個個指名要槍殺。吳直言，法治社會不容暴力威脅，民主台灣無懼犯罪恐嚇。

    此外，吳進一步披露，柯建銘的新竹服務處也收到手寫親筆信，包括提到「你去死吧」，並指名要參加柯的告別式，甚至署名為「蘇巧慧」，是一封假冒名、真威脅的信件。

    吳思瑤直言，台灣從過去威權時代一路踏入民主，從體制外到體制內，有無數的民主前輩無懼各類威權脅迫，對抗威權的國民黨，甚至有人因此犧牲生命。民進黨黨公職勇敢站在第一線催生台灣民主、健全台灣民主，在進入民主社會台灣，有更大威脅來自境外，中國文攻武嚇想奪下台灣，但領導中華民政府的民進黨毫無所懼，各種暴力威脅不會傷及台灣的法制健全，恐嚇也不會讓守護民主的行動有所動搖。

    吳思瑤強調，柯建銘個人當然承擔相當大的心理壓力，但他無懼個人人身安全，並稱個人毀譽及安全不足掛齒，這是國家存亡時刻；針對相關威脅內容，將交由警政和國安單位進行全方位保護，在民主法治的台灣，沒有人的性命安全可以容許暴力威脅。

    民進黨團黨團幹事長吳思瑤（左）及立委陳培瑜（右）等人，今（7）日在立法院舉辦記者會進行輿情回應。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨團黨團幹事長吳思瑤（左）及立委陳培瑜（右）等人，今（7）日在立法院舉辦記者會進行輿情回應。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨團今公布一封電子郵件，內容列出柯建銘及其5位家人，揚言要在一個月內悉數槍殺；黨團並披露另一封冒名民進黨立委「蘇巧慧」的親筆信，威脅要參加柯建銘的告別式。（記者陳政宇攝）

    民進黨團今公布一封電子郵件，內容列出柯建銘及其5位家人，揚言要在一個月內悉數槍殺；黨團並披露另一封冒名民進黨立委「蘇巧慧」的親筆信，威脅要參加柯建銘的告別式。（記者陳政宇攝）

    民進黨團指出，柯建銘全家被列入暗殺名單，更指名要槍殺，法治社會不容暴力威脅，民主台灣無懼犯罪恐嚇。（記者陳政宇攝）

    民進黨團指出，柯建銘全家被列入暗殺名單，更指名要槍殺，法治社會不容暴力威脅，民主台灣無懼犯罪恐嚇。（記者陳政宇攝）

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