蒙古籍「寶順號」又出沒！ 在枋山海纜區滯留

蒙古籍寶順號出沒枋山海域。（圖擷取自Taiwan Adiz 臉書）

2025/02/07 11:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蒙古籍「BAO SHUN（音譯寶順）」號貨輪日前在台灣南部詭異漂流引發關切，寶順號於1月30日至2月5日間由汕頭外海跨越中線進入我西南海域後，即在恆春至台南之間我禁限制海域徘徊。

軍事粉專「Taiwan adiz」PO出紀錄，可以看到蒙古籍「BAO SHUN（音譯寶順）」在2月4日至5日間在屏東南部以詭異的路線航行，粉專在貼文中表示「蒙古籍貨輪BAO SHUM（寶順） MMSI：457483000 呼號： JVDA8 IMO： 8359081，於上月（1月）30日由汕頭外海跨越中線進入我西南海域後，即在恆春至台南之間我禁限制海域徘徊，其目的地為香港卻跑到枋山海纜區以及高雄港、左營港、安平港外滯留，形跡十分可疑，值得密切注意!」

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粉專日前也PO出航跡可疑的寶順輪，自1月6日被我國海巡關切，聲稱「主機故障已修復」後，轉往彭佳嶼北方近海，後轉向西南西駛離原位，截至昨晚8時36分，船位已達距北海岸約24浬（約44公里）處，持續在我12浬線外圍，朝西南方向直航，1月23日出現在屏南。

寶順號出沒行跡圖。（圖擷取自Taiwan Adiz 臉書）

寶順號出沒行跡圖。（圖擷取自Taiwan Adiz 臉書）

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