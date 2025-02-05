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    點出藍白敢亂搞原因 蔡依橙：國民黨這次恐徹底被台灣人民討厭

    醫師蔡依橙。（翻攝自臉書）

    醫師蔡依橙。（翻攝自臉書）

    2025/02/05 11:43

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全台罷免國民黨立委團體3日赴中選會送交19名立委第一階段罷免提議書，對此醫師蔡依橙表示，國民黨立委敢這樣惡搞一年，就是賭「政治冷感選民多」，以及「國民黨組織票多」，加上紅統媒體的保護，中國國民黨很可能就在這次徹底被台灣人民討厭。

    蔡依橙在臉書PO文表示，國民黨立委敢這樣惡搞一年，就是賭「政治冷感選民多」，以及「國民黨組織票多」，加上紅統媒體的保護，這的確是很強的組合，每次立委、縣市長，都是這樣贏的，但這次亂砍錢，砍到政治冷感選民都在不爽，一階拿到足夠數量的選區一大堆，而且他們手上還握有許多願意繼續二階的名單。

    蔡依橙指出，仇恨值很高，在每個人被迫用正楷一筆一筆寫名字，不可以寫出格子的時候，看到藍白立委亂刪預算的潦草簽名，就更怒了，然後藍白讓行政院停擺的盤算，害到許多約聘、相關計畫、合作業務的人，他們可能就是藍白粉，可能本來對政治冷感，藍白立委砍到他們的生存，拿走他們的小確幸。

    蔡依橙直言，中國國民黨很可能就在這次，徹底被台灣人民討厭，至於師父黨，看國昌老師那麼急就知道了，他們玩過頭，膨脹到全台灣不會再給他們機會。

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