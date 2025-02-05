川普暫停USAID計劃 白委憂：我國海外援助計劃恐受嚴重影響

美國總統川普上任後頒布行政命令，暫停美國國際開發總署（USAID）海外援助計劃。（法新社）

2025/02/05 06:10

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普上任後火速頒布行政命令，暫停美國國際開發總署（USAID）海外援助計劃，主導政府效率部的馬斯克更聲稱將裁撤USAID。民眾黨立委林憶君分析，面對中國不斷對台打壓，USAID如果真的遭到關閉，我國將有許多與該機構合作的海外援助計劃因此受到嚴重影響，對台灣所處的外交環境恐產生更大負面影響。

林憶君表示，USAID自1960年成立以來，是美國加強與全球各區域關係的重要機構，有助於維持美國霸權地位，若USAID被關閉，美國對外援助力道將嚴重限縮，相關援助內容可能都難以維持。

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林憶君憂心，USAID若真的遭到關閉，我國將有許多與該機構合作的海外援助計劃因此受到嚴重影響，當面對兩岸關係嚴峻，中國在國際不斷對台打壓之下，對台灣所處的外交環境恐產生更大負面影響。

林憶君表示，川普暫停對外援助資金，主要目的雖然是為了重新審查資金運用是否真正符合「美國利益」，其中每年最高二十億美金的對台軍援有助強化台灣抵抗中國軍事威脅，對美國利益有直接幫助，因此，無論是關閉USAID還是暫停援外資金，對台灣而言肯定都是「無妄之災」。

林憶君呼籲外交部與國防部，應盡速向美方說明，向美方確保對台軍援，與台美海外援助行動的資金皆納入豁免清單當中，符合「台灣利益」。

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