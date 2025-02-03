罷免一階連署送中選會 鄭正鈐：民進黨的政治操作

新竹市罷免國民黨立委鄭正鈐的第一階段連署書已送中選會，對此，鄭正鈐表示這是民進黨的政治操作。（記者洪美秀攝）

2025/02/03 17:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕全台大罷免行動今天有18個立法院國民黨立委和涉貪停職新竹市長高虹安的第一階段連署書送到中選會，其中新竹市藍委鄭正鈐也在第一波名單中，鄭正鈐立院辦公室今天也針對被罷免已達第一階段回應提到，民進黨近期大規模發動罷免行動，是一場政治操作的戲碼，透過激化對立與煽動仇恨來轉移焦點，意圖掩蓋施政無能，這不僅侵蝕台灣民主機制，更可能為未來的威權統治鋪路。

鄭正鈐指出，罷免本應是民主機制的一環，然在民進黨操弄下，已淪為打壓異己的政治武器。監督政府、審議法案與預算，是立委職責，但執政黨卻刻意將在野黨履行職權的行為扭曲抹黑，甚至透過罷免行動對監督者進行政治清算，這無異於「順我者昌，逆我者亡」的威權式治理。

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鄭正鈐表示，114年度總預算大幅增加9.8%，扣除對台電的撥補，僅刪除3.54%，仍是史上最高。民進黨刻意放大扭曲，渲染在野黨合理刪減預算會讓政府停擺，甚至動用行政資源煽動輿論，造謠抹黑，刻意為罷免行動推波助瀾。但無論政治鬥爭如何升級，他會堅持為地方爭取建設，捍衛地方權益。

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