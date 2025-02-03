藍營青年軍為參選「罷瑤」 吳思瑤遺憾：蹭他人聲量提升能見度

立委吳思瑤。（資料照）

2025/02/03 07:19

〔記者李文馨／台北報導〕全台掀起「大罷免潮」，傳藍軍青年兵分二路針對北市雙姝、民進黨立委吳思瑤、吳沛憶收集連署。對此，幕僚世代出身的吳思瑤認為，以詆毀他人、發動復仇式罷免作為參選起手式，這只是藉由蹭別人的聲量來提升自己的能見度，鄉親不會埋單；吳沛憶則說，替地方發聲，爭取預算、建設是她的第一要務，盼少點政治的口水、多點公共政策討論。

吳思瑤表示，自己從幕僚世代出身，不僅受惠於他人栽培，也培育自己的助理團隊，進而當選各地方議員。她說，從政治的傳承、民主素養的傳承，以及政治專業訓練的累積等多個角度來看，國民黨這樣的作為令人不齒，這種循著報復手段、借他人聲量成就自己的做法，與民主價值背道而馳，社會自有公評。

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對於國民黨計劃性地透過罷免案，讓有意投身2026年選舉的青年參選者累積知名度。吳思瑤認為，這種以詆毀他人為手段、發動復仇式罷免作為參選起手式的做法，無異於將攻擊他人當作個人選舉目的的踏腳石，完全缺乏罷免的正當性，她替參政者感到遺憾，因為這只是藉由蹭別人的聲量來提升自己的能見度，她相信士林北投的鄉親不會埋單。

吳沛憶表示，她從擔任市議員到上任立委以來，每天都在崗位上努力、盡責監督，替中正萬華爭取福利、建設，市政不要分藍綠，過去她也曾與台北市長蔣萬安一起向中央爭取捷運萬大線，獲中央補助257億元。

談及如何因應罷免行動，吳沛憶說，自己會把本分做好，只要她在任立委的一天，就會在中央替地方發聲，爭取預算、建設，這是第一要務。她希望有更多人一起關心中正萬華的大小事，還是少一點政治的口水、多一點公共政策的討論，甚至多一點具體的行動，這才符合市民的期待。

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