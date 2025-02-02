提罷免行動有3點正當性 矢板明夫：民主和自由比想像脆弱很多

資深媒體人矢板明夫分享，目前雖有一些人質疑台灣的罷免行動，但他提出3點正當性，強調由於政府被癱瘓、民眾黨黨魁涉貪被起訴，加上眾多在野黨立委與台灣的最大假想敵中國的官員頻繁互動，因此有必要再次傾聽民意，詢問選民「是否還信任這些立委」？（圖擷自矢板明夫臉書）

2025/02/02 09:58

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委強推爭議法案、聯手砍中央政府總預算，引發全國掀起「大罷免潮」。資深媒體人矢板明夫昨（1）日晚間於臉書發文分享，他過去曾採訪香港雨傘運動，但10年過去「香港已經不存在任何反對的聲音」，他直言：「民主和自由，要比我們想像的要脆弱很多。」

矢板明夫的臉書發文特別強調，目前雖有一些人質疑台灣的罷免行動，但他提出3點正當性，強調由於政府被癱瘓、民眾黨黨魁涉貪被起訴，加上眾多在野黨立委與台灣最大假想敵中國的官員頻繁互動，因此有必要再次傾聽民意，詢問選民「是否還信任這些立委」？

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矢板明夫說，他昨日到北市大安區的永康公園，與罷免立委羅智強的團體志工進行交流，期間除了看到很多人專程來參加連署，也遇到持不同意見的民眾。其中一名中年女性甚至對志工們大聲喊道「大過年的，搗什麼亂」！不過志工們也不慌不忙、齊聲回應：「下架通匪立委、保衛台灣！」眼見志工們人多心齊，該名中年女性只得灰溜溜地走了。

矢板明夫說，志工們告訴他，這一帶有很多眷村，經常有人過來嗆聲，但大家都很克制，沒有發生過衝突。這讓矢板明夫回想到，他在2014年曾到香港採訪「雨傘運動」，當時雨傘運動是香港年輕人主導的爭取普選公民運動，受到了香港主流民意的支持。曾經也有一些親中派跑去嗆聲搗亂，但很快就被大家轟走。

他說，只是誰也沒想到，僅僅過去10年。香港的那些年輕人或身陷囹圄、或遠走他鄉。香港已經不存在任何反對的聲音了。相反，當時跑過來嗆聲的那些非主流派人士，現在已經和北京政府同流合污，變成了香港的當權派，正在作威作福。

矢板明夫直言，這件事給我們的教訓是，「民主和自由，要比我們想像的要脆弱很多」，需要大家努力捍衛。而對於有不少人質疑這場罷免行動正當性，認為罷免並不是民主的常態。矢板明夫也提出，這場罷免的正當性有三點。

矢板明夫表示，第一點是朝野對立嚴重，政府被在野黨癱瘓、不能做事。既然在國會擁有多數的在野黨不願意倒閣，那就只有發動罷免、下架在野黨立委，才能使國家繼續前進。第二點則是，現在的國會構成是去年1月的民意。但在那之後，第二大在野黨民眾黨的黨魁涉貪被起訴，政治情勢已經發生了重大變化，有必要再次傾聽民意。

至於第三點，矢板明夫說，眾多在野黨立委一邊審議法案和預算，一邊和台灣的最大假想敵中國官員頻繁互動，有重大「通敵賣台」的嫌疑。所以，有必要詢問選民「是否還信任這些立委」？

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