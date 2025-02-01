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    南非又要求我代表處3月底遷出首都！ 涉外人士重申：不接受單方毀約

    我國駐南非共和國台北聯絡代表處。（圖擷取自Google Maps）

    我國駐南非共和國台北聯絡代表處。（圖擷取自Google Maps）

    2025/02/01 15:28

    〔記者黃靖媗／台北報導〕去年10月傳出南非政府要求台灣駐南非代表處遷出首都普利托里亞，經外交部、駐處及理念相近國家等各方努力下，南非政府才改口表達願溝通磋商。事隔3個月，南非政府上月又致函台灣駐南非代表處，再度限期要求我駐處在3月底前遷出首都普利托里亞。涉外官員指出，我國政府不接受南非政府單方毀約的立場沒有改變，會持續與南非就未來雙邊關係交換意見。

    南非媒體「Daily Maverick」報導指出，在中國壓力下，南非政府正加大對台灣的施壓力道，南非國際關係暨合作部（DIRCO）上月致函台灣駐南非代表處，要求在3月底前遷離首都普利托里亞；中國駐南非大使館則在同一時間宣布，由於南非民主聯盟（DA）聯邦主席米爾（Ivan Meyer）近期曾訪台，中方禁止梅爾及其家人入境中國、香港與澳門。

    報導指出，「中國顯然認為設立在南非行政首都，且與各國駐南非使館比鄰而立的台灣代表處，形同南非對台灣的『外交承認』」，與北京立場相悖。

    報導也引述外交人士警告稱，南非對台採取的行動曾引起美國新任國務卿魯比歐（Marco Rubio）的關注。魯比歐去年10月在聯邦參議員任內，曾在社群平台X發文批評「南非政府屈服於北京的要求，犯下嚴重錯誤，南非不該陷入共產中國的外交霸凌手段中」，並標註其常用的 hashtag「揭露中共（#ExposingTheCCP）」。

    「Daily Maverick」報導刊出後，南非國會議員、南非民主聯盟的外交事務發言人鮑威爾（Emma Louise Powell）在X平台發文聲援台灣，表示民主聯盟「將堅決反對DIRCO試圖將台北聯絡辦事處遷離普利托里亞的任何行動」，文中也強調，南非與台灣雙方的協議已經延續27年，「我們看不出任何必須改變現狀的理由」。

    我國涉外官員指出，在美國川普新政府甫就任之際，南非政府再就遷館一事訂定新時間表，打壓手段與時機難免引人聯想，且美國新任國務卿魯比歐過去曾就此事為台執言，我方在第一時間也即掌握情況，我政府不接受南非政府單方毀約、強迫我駐處遷館的立場沒有改變，也會持續在對等尊嚴的原則下，與南非就未來雙邊關係交換意見。

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