南非又要求我代表處3月底遷出首都！ 涉外人士重申：不接受單方毀約

2025/02/01 15:28

〔記者黃靖媗/台北報導〕去年10月傳出南非政府要求台灣駐南非代表處遷出首都普利托里亞,經外交部、駐處及理念相近國家等各方努力下,南非政府才改口表達願溝通磋商。事隔3個月,南非政府上月又致函台灣駐南非代表處,再度限期要求我駐處在3月底前遷出首都普利托里亞。涉外官員指出,我國政府不接受南非政府單方毀約的立場沒有改變,會持續與南非就未來雙邊關係交換意見。

南非媒體「Daily Maverick」報導指出,在中國壓力下,南非政府正加大對台灣的施壓力道,南非國際關係暨合作部(DIRCO)上月致函台灣駐南非代表處,要求在3月底前遷離首都普利托里亞;中國駐南非大使館則在同一時間宣布,由於南非民主聯盟(DA)聯邦主席米爾(Ivan Meyer)近期曾訪台,中方禁止梅爾及其家人入境中國、香港與澳門。

報導指出,「中國顯然認為設立在南非行政首都,且與各國駐南非使館比鄰而立的台灣代表處,形同南非對台灣的『外交承認』」,與北京立場相悖。

報導也引述外交人士警告稱,南非對台採取的行動曾引起美國新任國務卿魯比歐(Marco Rubio)的關注。魯比歐去年10月在聯邦參議員任內,曾在社群平台X發文批評「南非政府屈服於北京的要求,犯下嚴重錯誤,南非不該陷入共產中國的外交霸凌手段中」,並標註其常用的 hashtag「揭露中共(#ExposingTheCCP)」。

「Daily Maverick」報導刊出後,南非國會議員、南非民主聯盟的外交事務發言人鮑威爾(Emma Louise Powell)在X平台發文聲援台灣,表示民主聯盟「將堅決反對DIRCO試圖將台北聯絡辦事處遷離普利托里亞的任何行動」,文中也強調,南非與台灣雙方的協議已經延續27年,「我們看不出任何必須改變現狀的理由」。

我國涉外官員指出,在美國川普新政府甫就任之際,南非政府再就遷館一事訂定新時間表,打壓手段與時機難免引人聯想,且美國新任國務卿魯比歐過去曾就此事為台執言,我方在第一時間也即掌握情況,我政府不接受南非政府單方毀約、強迫我駐處遷館的立場沒有改變,也會持續在對等尊嚴的原則下,與南非就未來雙邊關係交換意見。

The Democratic Alliance will continue to oppose all attempts by DIRCO to "evict" the Taipei Liaison Office from Pretoria. The agreement between South Africa and the TLO has been in place for 27 years and we see no reason why this should now change. https://t.co/7Q7FgR6Y2i