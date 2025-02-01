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    公民團體罷免基隆立委林沛祥 網紅皮筋兒到場聲援

    公民團體發起「基隆絕沛」罷免林沛祥活動，網紅皮筋兒大年初四上午特別前來相助，批林沛祥好像傅崐萁的小弟，這1年沒有做到立法委員該做的事，所以要罷免他。（記者林嘉東攝）

    公民團體發起「基隆絕沛」罷免林沛祥活動，網紅皮筋兒大年初四上午特別前來相助，批林沛祥好像傅崐萁的小弟，這1年沒有做到立法委員該做的事，所以要罷免他。（記者林嘉東攝）

    2025/02/01 13:49

    〔記者林嘉東／基隆報導〕公民團體發起「基隆絕沛」罷免林沛祥活動，自上月30日起一連4天在信三路小獸書屋舉辦連署活動，現場民眾絡繹不絕，連署熱烈；網紅皮筋兒大年初四上午特別前來相助，批林沛祥好像傅崐萁的小弟，這1年沒有做到立法委員該做的事，所以要罷免他。

    網紅皮筋兒今天上午11時許前來基隆市仁三路小獸書屋，聲援公民團體罷免立委林沛祥罷免活動。

    皮筋兒表示，林沛祥加上他的父親、母親盤旋基隆政壇41年，大家都知道他家族勢力龐大，但為何還要出來罷免他，主要是因為林擔任立委1年期間很不稱職，他在立院質詢行政院長卓榮泰時曾指出，仁愛市場冷氣不冷，仁愛市場冷氣不冷應該回基隆市議會講，林明明是立法委員怎麼會把基隆市政層級的事拿到立法院來質詢行政院長，顯見林沛祥並不清楚立法委員職責在哪。

    皮筋兒還指出，此外，林沛祥都跟在立委傅崐萁後面，幫傅稱傘，好像傅崐萁的小弟一樣，傅崐萁帶中國民黨黨委員赴中，赴中行程卻不公開，民進黨立委沈伯洋提出民代赴中須納入國安管制的兩岸人民關係條例部分條文修正草案，要求民代赴中應該要公開行程、並說明為何去中國，但這修正草案被藍白立委阻擋20多次，立法委員掌握國家這麼多情報資訊，既然去中國不報備行程，這是不對的。

    皮筋兒再批，林沛祥好像小弟一樣跟在傅崐萁後面，人家叫他擋門，他就擋門，他永遠做的事情就是擋門，阻止跟他意見不合的進入立法院，他這一年沒有做到立法委員該做的事，所以應該要罷免他。

    「基隆絕沛」罷免林沛祥第一階段連署活動，自上月30日至2月2日止開始在基隆市仁愛區仁三路小獸書屋提供民眾現場連署，與收取連署書，每天上午11點至下午6點截止。2月2日會在「基隆絕沛」臉書公布下一次連署的地點與時間。

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