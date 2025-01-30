桃園罷免藍委涂權吉提議書收近8000份 初三至初五加開3場連署

桃園罷免藍委涂權吉提議書已收近8000份，桃園市公民團體初三至初五加開3場連署。（「全力一擊 罷免涂權吉」團隊提供）

2025/01/30 09:17

〔記者黃政嘉／桃園報導〕立法院院會去年底將立法院國民黨團主張的「選罷法修正案」連署「加嚴」版本三讀通過，迫使桃園市公民團體於春節期間加緊力道，收取罷免藍委提議書，罷免第二選區立委涂權吉行動發言人Rick說，截至昨29）日，罷免涂權吉的提議書已累積近8000份，早已超過第1階段提議門檻，不過，在罷免成功之前，都不算達標，志工團隊在春節期間，將持續進行連署罷免。

Rick說，春節假期罷免行動的熱度不減反增，為滿足民眾連署需求，「全力一擊．罷免涂權吉」志工團隊1月31日（初三）至2月2日（初五）的下午1點至3點時段，加開3場連署行動收取提議書；1月31日在大園區華興池生態埤塘公園階梯廣場、2月1日在楊梅區頭重溪柚子公園、2月2日在楊梅區新梅兒童公園。

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聯合罷免團隊收取連署書的最新時間地點資訊，可上網（https://reurl.cc/M6VQ2p），或加入「桃汰立委 罷免OUT」罷免團隊LINE官方帳號（https://line.me/R/ti/p/@255vxiqk）查詢。

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