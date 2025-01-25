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    4原因拒「壯世代」一詞 呂建德：特別費砍多少隨便你

    衛福部次長呂建德表示，「壯世代」是不明確的法律與學術概念，政策上窒礙難行。（資料照）

    衛福部次長呂建德表示，「壯世代」是不明確的法律與學術概念，政策上窒礙難行。（資料照）

    2025/01/25 19:10

    〔記者林惠琴／台北報導〕民眾黨立委吳春城推動「壯世代政策與產業發展促進法」，卻遭爆他早將「壯世代」三字註冊商標被疑圖利，而衛福部次長呂建德拒用「壯世代」一詞，遭凍次長特別費二分之一。呂建德表示，「壯世代」是不明確的法律與學術概念，政策上窒礙難行，並提出4點解釋強調「正正當當」、「要砍多少隨便你」。

    「壯世代政策與產業發展促進法」在立法院已完成三讀，但此法在草案討論階段，吳春城與呂建德意見不合，委由同黨籍在社福及衛環委員會的立委陳昭姿代為提案，並在國民黨立委陳菁徽與廖偉翔連署下，委員會決議凍結衛福部次長特別費二分之一。

    陳昭姿今（25日）聲明質疑呂建德無視過去行政部門的政策採用「壯世代」一詞，勞動部舉辦多場以「壯世代」為名的活動，且有「55plus壯世代就業促進獎勵」補助，前行政院長陳建仁也公開說過希望旅宿業能多聘用「壯世代」人力，行政院核定的高齡政策白皮書更提到要積極推動「壯世代政策」。

    對此，呂建德提出4點說明，首先，他個人不反對「壯世代」一詞作為公民社會倡議用語，不論是勞動部的活動、旅宿聘用的人力、高齡政策白皮書的內容，都是形容詞，多是基於宣傳方便而使用。

    其次，呂建德指出，當「壯世代」要變成法律時，涉及受規範民眾的權利與義務，概念須明確且可落實，而不只是原則性描述。他強調「士可殺，但不可辱」，從社會科學或國際政策實務上，「壯世代」實在是一個不明確的法律與學術概念，政策上也不可執行。

    再來，呂建德指出，法律與行政機關編列公務預算等緊密相關，因此條文內容要清楚，否則窒礙難行。

    最後，呂建德強調，我國「中高齡者及高齡者就業促進法」定義中高齡者指年滿45至65歲，高齡者指逾65歲，已涵蓋55歲以上，若無特別的理由，為何還要疊床架屋另外立法？

    呂建德指出，國際勞工組織也定義45歲以上為中高齡，聯合國定義65歲以上是高齡，從未以55歲作為切分界線，他「堅持原則與見解，不服來辯，隨時候教」，也強調「正正當當，無歉可道。要砍多少隨便你」。

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