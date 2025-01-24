選罷法加嚴突襲！政院提覆議 民進黨團：藍營詭計註定踢鐵板

「選罷法」年前壓線送出，民進黨團批評，這是國民黨政治盤算，刻意讓執政黨措手不及，在年假難以進行各項救濟措施。右起為綠委柯建銘、吳思瑤。（資料照）

2025/01/24 19:59

〔記者陳政宇／台北報導〕春節連假前夕，立法院今（24日）送出「選罷法修正案」連署加嚴版本，行政院臨時院會通過提覆議。民進黨團批評，這是國民黨的政治盤算，不講武德、只有詭計沒有道義，刻意讓執政黨措手不及，在年假期間難以進行各項救濟措施，立法院長韓國瑜與國民黨團總召傅崐萁沆瀣一氣，而藍白執意當全民公敵，註定踢到鐵板。

民進黨團總召柯建銘在臉書撰文指出，立法院今天下午把國民黨版「罷免連署加身分証影本」的選罷法送出到總統府及行政院，依據憲法增修條文第二項第二款：「行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達十五日內作成決議。如為休會期間，立法院應於七日內自行集會，並於開議十五日內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。」

請繼續往下閱讀...

柯建銘說，行政院臨時院會剛結束，依照憲法增修條文第二條第二款辦理，請立院召集臨時會處理覆議案，覆議案會在2月2日送回立法院，估算立法院2月3日（初六）開工當天要為覆議案開會，「開工大吉，罷免大吉！愛台灣的人趕快連署！」

民進黨團幹事長吳思瑤則說，年假前上班日16時47分送出「選罷法」，很會挑時間、很不講武德，只有詭計沒有道義。立院去年12月20日三讀通過「憲法訴訟法」、「財政收支劃分法」及「選罷法」修正案，竟然可以分三批送出，國民黨是在切香腸、還是擠牙膏？「選罷法」被國民黨硬生生綁架了整整一個月，在年假下班前一刻送案給行政院及總統府，就是刻意讓執政黨措手不及，在年假期間難以進行各項救濟措施。

「藍白不演了！」吳思瑤直言，這一切都是國民黨的政治盤算，立法院自我閹割自我踐踏，完全配合國民黨的一黨之私，而韓國瑜、傅崐萁沆瀣一氣，議事中立是狗屁，民眾黨不作聲暗支持，就是反民主的共犯。

吳思瑤批評，藍白惡修「選罷法」，沒收的不只是人民權利，更沒收了立院的民主，而藍白執意當全民公敵，註定踢到鐵板，得不償失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法