大罷免風吹進草屯！藍營補選後追擊 發動罷免民進黨縣議員蔡銘軒

草屯鎮出現罷免綠營南投縣議員蔡銘軒的連署提議書，蔡銘軒表示尊重，強調一直很認真在服務選民。（民眾提供）

2025/01/24 20:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕大罷免風吹進南投縣，公民團體發動南投縣兩名藍委發動「驅馬除害」、「去游除垢」罷免行動，而草屯鎮長補選完也有藍營人士發動罷免民進黨縣議員蔡銘軒，已有人印出連署提議書。蔡銘軒說，尊重民眾發起的罷免行動，但當縣議員以來一直很認真服務，並沒有怠惰失職。

草屯鎮長補選民進黨蔡銘軒落選，國民黨籍簡賜勝高票勝出，今天就任。而鎮內今天也出現罷免縣議員蔡銘軒的提議書。地方人士透露，藍營對蔡銘軒補選期間大力攻擊言論十分不滿，決定發動罷免連署。

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蔡銘軒說，擔任縣議員期間很認真服務選民，有聽說是有民代、里長發起罷免他的行動，發起人已請其他里長每人負責30份連署提議書，對於罷免行動雖覺得無奈，但也尊重。

罷免馬文君、游顥的「驅馬除害」、「去游除垢」行動持續進行中，明天上午在南投市的民進黨南投縣黨部，下午在縣立體育場外的集賢路都有設攤，民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴說，這一個多禮拜來，每天都收到數百份連署書，第一階段達標沒有問題，但公民團體會繼續宣傳，希望能催出更多人出來連署。

罷免南投縣兩名藍委的連署持續中，25日在南投市上午和下午各有設攤。（記者陳鳳麗攝）

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