公開資料揭吳春城妻持有10萬股「壯世代社會企業」股份 未見申報

吳春城妻張美慧2024年3月16日仍申報持有「戰國策國際顧問股份有限公司」6萬股未上市櫃股票。（圖擷取自監察院公職人員財產申報資料）

2025/01/24 16:43

首次上稿：16:09

更新時間：16:43

〔記者方瑋立／台北報導〕時代力量黨主席王婉諭昨（24）質疑吳春城妻子、家人至今仍掛名公關公司，已跨越利益迴避紅線。記者查詢吳春城去（2024）年3月16日公職人員財產申報資料，其妻張美慧當時申報持有6萬股「戰國策國際顧問股份有限公司」的未上市櫃股票；另外，據經濟部商工登記公示資料，張美慧為「壯世代社會企業股份有限公司」董事長，持股10萬股，但未見於2人財產申報資料中。

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王婉諭昨指出，戰國策是知名公關公司，曾接過幫永豐金擋下「吹哨者保護法」、幫抖音遊說國會，以及2018年「反同」愛家公投、安定力量議題行銷等業務，質疑吳春城曾承接無數政治公關、行銷、遊說案件，就算他就任立委後已經清空持股，但妻子、家人至今都還在戰國策集團掛名，「這難道沒有跨越利益迴避的紅線嗎」？

記者查詢吳春城去年3月16日向監察院提出的公職人員財產申報資料， 發現其中吳春城確實已無持有相關公司股份，不過，其妻張美慧仍申報持有6萬股「戰國策國際顧問股份有限公司」的未上市櫃股票。

張美慧也向監院申報1499萬元事業投資，投資事業名稱為「瑪西實業股份有限公司」，取得（發生）原因則填寫「家族事業」。

另，據經濟部商工登記公示資料，張美慧同為「壯世代社會企業股份有限公司」董事長，所代表法人為結果實業，持有10萬股股份，該公司2016年成立，最後核准變更日期為2023年9月14日，但這項資料並未見於吳春城2024年3月公職人員財產申報中。

另外，壯世代社會企業股份有限公司與戰國策國際顧問股份有限公司登記地點同為台北市中正區忠孝西路一處，近捷運台北車站M8出口。

公督盟昨也公布朝野立委拒絕自主揭露兼職名單，民眾黨包括吳春城在內8席立委全數拒絕揭露。公督盟認為，立委身為民代，在監督行政部門之前，應該先刮乾淨自己的鬍子，呼籲朝野應積極推動「立委專職化」等修法，向人民公開立委利益衝突資訊。

張美慧申報投資事業「瑪西實業股份有限公司」1499萬元，取得（發生）原因則為「家族事業」。該公司登記地址與戰國策國際顧問股份有限公司、五六七八久社會企業有限公司、大社會股份有限公司、結果實業股份有限公司、彥鑫實業股份有限公司、宇合實業股份有限公司相同，且股份持有人、董監事名單皆可見張美慧或另2名吳姓家人。（圖擷取自監察院公職人員財產申報資料）

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