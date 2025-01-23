徐巧芯故意踹人還自豪炫耀？陳亭妃出庭：不姑息惡行

陳亭妃（右）表示，徐巧芯故意傷害還自豪炫耀，做了最壞的示範。（圖由陳亭妃提供）

2025/01/23 22:59

〔記者蔡文居／台南報導〕去年5月，立法院國民黨、民眾黨團強推「國會擴權」法案，爆發激烈肢體衝突，國民黨立委徐巧芯自承，自己故意去踹民進黨立委陳亭妃的腳，還說「就是欠打啊，不打你打誰？」而被陳亭妃提告。陳亭妃表示，她今天親自出庭還原現場狀況，強調不再姑息惡意行為，因為這不僅僅是對她個人的攻擊，更是對民主價值與社會善良風氣的挑釁。

陳亭妃今天在臉書PO文指出，此次訴訟並非為個人私怨，而是為了維護基本的社會價值，捍衛正義，徐巧芯故意傷害還自豪炫耀，等於是國會議員做了最壞的示範，如何教育下一代。

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陳亭妃說，徐巧芯事後在直播中公然承認「踹她的腳讓她跌倒」、「按著不讓她進來」以及「不打妳打誰」等語句，顯示徐蓄意傷害的惡意。不僅如此，徐的行為被包裝成一種自豪與炫耀，對社會形成了錯誤的示範。

她強調，國會議場本是理性辯論的殿堂，雖然不同理念的立委間可能有肢體衝突，但這次的事件早已超越彼此立場或理念的分歧，而是關於人性底線的問題。她擔任立委17年來，對於議場上難以避免的衝突，從未選擇提告，但這次，她不能再姑息惡意行為。

她說，她提告的目的，就是希望傳遞一個訊息—惡意不能成為榜樣，暴力不能成為自豪。她的身體傷痛會隨時間痊癒，但仇恨撕裂的社會卻需要更多努力去修復。一個公然承認故意傷害他人的行為，不僅挑戰法律底線，更危及社會信任。她希望司法能做出公正判決，同時也期待社會共同努力，拒絕暴力與仇恨，讓民主殿堂重回理性與和平的軌道。

該案發生於去年5月17日，事後，陳亭妃委由律師黃帝穎向台北地檢署提告徐巧芯涉刑事傷害罪。徐當時則辯稱，她沒有蓄意傷害讓陳受傷。

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