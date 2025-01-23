將業務費砍成1元國民黨控造謠 陳駿季：都有資料為證

農業部長陳駿季。（資料照）

2025/01/23 20:23

〔記者楊媛婷／台北報導〕由藍白主導的立院大幅刪凍農業部預算達55億元，之前審查預算時，出身雲林的藍委張嘉郡一度將農業部付水電等費的業務費刪到剩1元，欲讓農業部關門，受外界關注後才撤案，國民黨反稱農業部造謠並提告，農業部長陳駿季今（23日）強調，立委提案刪到1元都有證據，農業部只是還原事實。

國民黨指農業部今年預算增加82億元，認為農業部主張經費被刪凍都是造謠、擺爛，陳駿季表示，農業部近年爭取農業用油用電補貼、提高天災救助金，提供農民轉作雜糧每公頃增加1萬元補助金等，這些經費都是拿來照顧農民，也是農民非常迫切需要的經費，農業部身為農政最高機關，幫農民做更多事、增加更多福利是責任所在。

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陳駿季進一步指出，立院在審查農業部今年度預算時，確實有在野黨立委（指藍委張嘉郡、林思銘等）提案，將農業部的業務費與設備投資費刪減到只剩下1元，這都是事實，也都有資料為證據。

陳駿季指出，業務費對機關來說是非常重要的命脈，業務費被砍到剩下1元，等同人的喉嚨被掐住，業務費是用來支付水電、通訊、網路等費用，若沒有業務費，機關人員就沒辦法辦公，所有福農利民的政策自然都可能會面臨影響。

國民黨立委張嘉郡、林思銘當初提案將農業部業務費砍到剩下1元，引發外界議論後，張嘉郡撤案。（記者楊媛婷翻攝）

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