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    總預算遭砍！11萬約聘僱承攬人員無法加薪 卓榮泰：非常抱歉

    行政院長卓榮泰今天在記者會表示，業務費被刪減，也造成了政府約僱與勞務承攬人員無法加薪，他感到非常抱歉。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰今天在記者會表示，業務費被刪減，也造成了政府約僱與勞務承攬人員無法加薪，他感到非常抱歉。（記者廖振輝攝）

    2025/01/23 16:05

    〔記者鍾麗華／台北報導〕今年度中央政府總預算案遭大幅刪減與凍結，行政院長卓榮泰今天在記者會表示，業務費被刪減，也造成了政府約僱與勞務承攬人員無法加薪，他感到非常抱歉。而根據考試院統計，中央與地方機關聘僱人員及職工人數超過11萬人。

    卓揆去年10月底主持經發會委員會延續會議時決議，對於中央政府的約聘、約僱、約用人員，以及勞務承攬進駐政府單位工作服務的基層員工，月薪應高於最低工資1.1倍、約3萬1449元，換句話說，今年起將幫約聘僱人員以及勞務承攬人員加薪。

    不過，經濟部長郭智輝今天在院會中表示，經濟部的勞務承攬人員就有上百人，在卓揆指示下，本來要幫大家加薪，但經濟部的業務費被刪減，不管是約聘僱的同仁，或是勞務承攬的清潔保全人員，年關將至，這個年對他們來說實在是太不好過了，因為預算被指定用途大幅削減，沒有工作的人數還會更多。

    卓揆則說，經發會的決議，要啓動加薪引擎，對於勞務承攬與在政府單位的公部門的基層勞工，希望月薪都能高於最低工資的1.1倍。不過，這個努力也即將落空，不只經濟部，其他部會也一樣，在野黨對於行政機關預算的刪除，會使約聘僱人員、勞務承攬人員，連基本加薪都無法因應，對於基層同仁的感受，只能感到非常抱歉。

    卓揆強調，行政院受影響的約用人員也約100餘人，但詳細數字正在試算，各部會同時陸續盤整當中，整體而言衝擊很大，也讓約用等人員在年前非常不安。

    行政院秘書長龔明鑫指出，本來行政院訂定希望幫約用、承攬人員加薪、以最低工資的1.1倍、約3萬1449元聘用，現在不僅沒辦法做，甚至還要刪減。

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