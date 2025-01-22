回想鄉公所預算被刪光 彰化溪州前鄉長黃盛祿靠這樣挺過來

黃盛祿（右）說，「眼中沒有這個國家，沒有人民，心中只有仇恨」的立委，沒有資格在國會殿堂。 （資料照，記者顏宏駿攝）

2025/01/22 13:38

〔記者顏宏駿／彰化報導〕藍白立委在國會發動「無差別刪除預算」，引發國人憤慨。這種情況也經常在彰化縣多個鄉鎮上演，只因政治理念不對盤，代表會認為「未獲得公所尊重」，大刪公所預算。民進黨前溪州鄉長黃盛祿說，他任內提出許多有創意的想法和計畫，獲得中央和縣府撥下經費，但鄉代會「不買單」、全數刪除，他被迫退而求其次「訴諸民意」，展開各村巡迴宣講，讓鄉代感受民意壓力，也讓鄉公所維持基本運作，但溪州鄉失去「脫胎換骨」的機會。

黃盛祿表示，當年他剛擔任鄉長，也想「為鄉民福祉，以和為貴」，但很多代表們可不這麼想，「他們就是要讓你無法施政」，「卑躬屈膝」只換來「無止盡的政治霸凌」。他一心所想只是如何讓溪州更進步，但對方所想的是「讓你沒施政成績」，「你以為政治就是妥協嗎？還有更骯髒的，對方就是要把你搞到死」、「讓鄉民唾罵你無能」，「他們壓根不會在乎你的施政計畫有無道理、對溪州有無好處，對他們來說，對公所進行『霸凌』才能凸顯代表會的能力」。

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黃盛祿說，既然「有理說不通」，他最後只能訴諸媒體和網路，然後根據他們所刪的，一件一件到村里宣講。你想形塑公所無能，我偏偏有辦法「炒出一盤好菜」，例如，他們邀請到出身溪州的知名歌手陳昇，陳昇樂得配合，演唱會辦得十分成功，年輕選民知道「公所有做事」。

黃盛祿還說，他上任時就發現溪州鄉可以用舊溪州糖廠和莿仔埤圳為主軸發展自行車步道，鄉公所寫企劃書爭取到預算，送到鄉代表會一樣被刪光光，多年後縣府也發現這個計畫可行，打造一條從溪湖糖廠到溪州花博公園的自行車步道（又名羊肉爐大道），如果當年鄉代會不刪，舊州糖廠的五分車站就能加以改造，吸引觀光客，因為鄉代不理性，溪州觀光失去脫胎換骨的機會。

他說，目前民進黨面臨的困境跟他當年在鄉公所如出一轍，他主張，訴諸民意，用霸免讓「無理立委」感受民意壓力，因為「你現在不做，明年他們一樣蠻幹」，台灣永無寧日，「眼中沒有這個國家，沒有人民，心中只有仇恨」的立委，沒有資格在國會殿堂。

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