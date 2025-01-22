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    中四罷團與綠營議員合作 26日起服務處成為連署站成示範場

    民進黨中市議員陳淑華表示，26日下午起，提供服務處作為罷團的連署站（陳淑華提供）

    民進黨中市議員陳淑華表示，26日下午起，提供服務處作為罷團的連署站（陳淑華提供）

    2025/01/22 13:02

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕大罷免潮時代來臨！不滿藍白合力刪總預算，台中市罷免國民黨立委公民團體「廢翔行動」（立委廖偉翔），已獲得西屯及南屯民進黨市議員的支持，從26日下午2點開始，在上班時間提供服務處作為連署站。

    台中罷免團體「廢翔行動」表示，中四罷團是全國最早開跑的人民罷免團體，要搶時間如何成功汰除親共立委，時間就來到了「台灣有難、罷方雲集」的時刻向西南屯在地的各方友善陣營請求，願意提供騎樓作快閃收件的陳情服務，這是第一次人民與民代服務處的合作示範場。

    民進黨西屯市議員陳淑華、林祈烽及南屯市議員何文海及前市議員張耀中將從26日下午開始提供服務處作為連署站，四人都表示，因為罷免團體面臨借埸地遇到困難，因此全力協助，讓要連署的民眾不會有找不到地方連署的困擾。

    西屯市議員陳淑華表示，藍白在立法院的濫權作為，擺明在亂台，明顯製造台灣政局動盪，造成社會不安；藍白就是在搞政變，卻又不敢明目張膽搞。總統大選結果一輸，立刻變臉癱瘓立法院，禍亂全台。

    陳淑華表示，身為民代聽到民眾的聲音，因此協助民眾解決問題，大家都是Team Taiwan，一起挺台灣。她就是回應公民團體的訴求，透過罷免不適任立法委員，共同站出來，營造穩定、安全的台灣。

    西屯市議員林祈烽表示，公民團體反映要借場地面臨困難，面對公民團體的要借場地，要罷掉不適任立委，他全力支持，服務處配合會從26日下午2點開始提供場地成為連署站。

    南屯市議員何文海也表示，公民團體有反映借場地到遇到困難，因此他全力配合，提供場地給罷免團體。

    前南屯市議員張耀中表示，罷免是公義，是公民權，藍白立委刪預算非常不公義，他非常贊成罷免，26日下午公民團體會到場連署，他的服務處週一至週五會上班時間成為連署站。

    民進黨中市議員林祈烽表示，會全力配合罷團提供服務處作為連署點（林祈烽提供）

    民進黨中市議員林祈烽表示，會全力配合罷團提供服務處作為連署點（林祈烽提供）

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