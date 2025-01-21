為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    超高齡社會長照預算遭凍刪 衛福部估影響人力培育、輔具營運

    衛福部次長呂建德表示，未來將持續溝通，盼能讓凍結的預算順利解凍。（資料照）

    衛福部次長呂建德表示，未來將持續溝通，盼能讓凍結的預算順利解凍。（資料照）

    2025/01/21 19:02

    〔記者林惠琴／台北報導〕台灣今年步入「超高齡社會」，平均每5人有1人是老人，面對藍白大砍中央政府總預算，與社福、長照相關受衝擊金額待精算，但衛福部次長呂建德表示，初步預估將影響部分區域日間照顧中心參與社區共生互助的家數，不利失能長者的社會參與，還有培植家庭照顧者成為長照人員、多功能輔具中心營運等都受影響。

    呂建德指出，社福單位在受到預算刪減與凍結之下，預估將影響包含多功能輔具中心營運、身心障礙嚴重情緒行為正向支持輔導方案、委託經營的教養院，以及兒少收出養資訊中心的預算，會影響各類福利機構查核、輔導、教育訓練及資訊安全稽核業務。

    在長照方面，呂建德說明，社區共生互助計畫經費的凍結與刪除，將影響原民、偏鄉及離島區域日照中心的參與家數，嚴重影響經濟條件不佳的失能長者使用社區服務，藉以強化社會參與的機會，同時影響培植家庭照顧者成為長照人員的成效，不利原民、偏鄉及離島區域失能長者及其家庭參與，以及共生社區的營造與發展。

    此外，呂建德提到，性騷擾防治中長程計畫遭凍結的部分，包括聘用性騷擾防治工作人員、性騷擾案件審議工作、教育訓練、場所主人輔導查核，以及提供性騷擾被害人所需多元服務等，都可能受到影響。

    呂建德表示，社福預算多數攸關弱勢族群、長者與兒少權益，是社會中亟需政府資源協助的重要對象，需要立法院的支持，將持續溝通，盼能讓凍結的預算順利解凍，對於社福政策及弱勢群體協助，才能持續深化與推進。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播