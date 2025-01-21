超高齡社會長照預算遭凍刪 衛福部估影響人力培育、輔具營運

衛福部次長呂建德表示，未來將持續溝通，盼能讓凍結的預算順利解凍。（資料照）

2025/01/21 19:02

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣今年步入「超高齡社會」，平均每5人有1人是老人，面對藍白大砍中央政府總預算，與社福、長照相關受衝擊金額待精算，但衛福部次長呂建德表示，初步預估將影響部分區域日間照顧中心參與社區共生互助的家數，不利失能長者的社會參與，還有培植家庭照顧者成為長照人員、多功能輔具中心營運等都受影響。

呂建德指出，社福單位在受到預算刪減與凍結之下，預估將影響包含多功能輔具中心營運、身心障礙嚴重情緒行為正向支持輔導方案、委託經營的教養院，以及兒少收出養資訊中心的預算，會影響各類福利機構查核、輔導、教育訓練及資訊安全稽核業務。

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在長照方面，呂建德說明，社區共生互助計畫經費的凍結與刪除，將影響原民、偏鄉及離島區域日照中心的參與家數，嚴重影響經濟條件不佳的失能長者使用社區服務，藉以強化社會參與的機會，同時影響培植家庭照顧者成為長照人員的成效，不利原民、偏鄉及離島區域失能長者及其家庭參與，以及共生社區的營造與發展。

此外，呂建德提到，性騷擾防治中長程計畫遭凍結的部分，包括聘用性騷擾防治工作人員、性騷擾案件審議工作、教育訓練、場所主人輔導查核，以及提供性騷擾被害人所需多元服務等，都可能受到影響。

呂建德表示，社福預算多數攸關弱勢族群、長者與兒少權益，是社會中亟需政府資源協助的重要對象，需要立法院的支持，將持續溝通，盼能讓凍結的預算順利解凍，對於社福政策及弱勢群體協助，才能持續深化與推進。

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